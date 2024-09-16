11 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

سجلت أسواق الأسهم المحلية مكاسب سوقية بقيمة 14 مليار درهم خلال جلسة تداولات أمس، بدعم من دخول استثمارات أجنبية جديدة بلغت قيمتها 74.6 مليار درهم صافي شراء، فيما تدفقت سيولة إجمالية للتداولات بقيمة 1.43 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الأسواق.

وحققت القيمة السوقية للشركة المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي مكاسب بقيمة 13 مليار درهم تقريباً، لترتفع إلى 2.856 تريليون درهم.

وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأواق المالية بنسبة 0.417% ليبلغ 9389.31 نقطة، وشهدت جلسة التداول إبرام 20.5 ألف صفقة تم من خلالها تداول 304 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 35 شركة مقابل تراجع أسعار 33 شركة واستقرار أسعار 46 شركة، بينما بلغت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب 48.1 مليون درهم صافي شراء.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 330 مليون درهم بتنفيذ 10 آلاف صفقـة توزعت عـلى 177 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر على 4395.24 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.337%، وشهد التداول ارتفاع 22 شركة وهبوط 23 شركة وثبات أسعار 6 شركات، بينما ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة بقيمة مليار درهم، لتبلغ 737 مليار درهم.

وبلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم في سوق دبي المالي، نحو 113 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 91 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 24 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 25 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 34 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 30 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة تداولات أمس في سوق دبي المالي نحو 171.5 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 51.9% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 145 مليون درهم لتشكل ما نسبته 43.9% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 26.5 مليون درهم صافي شراء.