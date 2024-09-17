الذهب يحوم قرب أعلى مستوى له على الإطلاق

حومت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الثلاثاء، قبل الإطلاق المتوقع لدورة من التيسير النقدي في الولايات المتحدة قد يستهلها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض كبير لأسعار الفائدة.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2581.68 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0254 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن النفيس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار أمس الاثنين.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2608.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.79 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.6 بالمئة إلى 986.90 دولار.

وربح البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1087.09 دولار بعدما سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 11 أبريل.



