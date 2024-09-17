"ميرال" تختتم برنامجها التدريبي الصيفي "فريق الصيف 2024"

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت "ميرال"، نسخة العام 2024 من برنامجها التدريبي الصيفي "فريق الصيف"، بتخريج 64 طالباً يمثلون أكثر من 30 مدرسة في أبوظبي، خلال احتفال في سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي.

واستهدف البرنامج، الذي استمر على مدار 6 أسابيع خلال شهري يوليو وأغسطس، الشباب والشابات ما بين 16 و18 عاماً لتزويدهم بالمعارف والخبرات المهنية، وتعزيز جاهزيتهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية في قطاعي الترفيه والسياحة. وقد شهدت نسخة هذا العام عودة ستة من الخريجين السابقين ممن شاركوا في نسخة العام الماضي، ما يعكس تأثير البرنامج وشعبيته الواسعة.

وفي هذا السياق، قالت مريم المشرخ، المديرة التنفيذية للموارد البشرية في "ميرال": "مع اختتام النسخة الثانية لبرنامج "فريق الصيف 2024" ، نفخر بالتطور الذي حققه المشاركون خلال فترة البرنامج الذي وفّر تدريبات عملية في المدن الترفيهية في جزيرة ياس ضمن بيئة غنية حافلة بالتجارب التي لا تُنسى".

وأكدت مريم المشرخ أن البرنامج يعكس التزام "ميرال" بتمكين الجيل الجديد من المواهب والمساهمة في دعم قطاع السياحة المزدهر والحيوي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وساهم البرنامج الذي انطلق في العام 2023، بتمكين 154 طالباً ينتمون لما يزيد على 20 جنسية – بينهم مواطنون إماراتيون - من اكتساب الخبرة العملية في مختلف أقسام المدن الترفيهية لجزيرة ياس، والتي تشمل خدمات الضيوف، والعمليات التشغيلية، وتجارة التجزئة، والترفيه، وحدائق الحيوانات. وقدم قادة الأقسام المتمرسون من كل مدينة ترفيهية إرشاداً ودعماً كبيراً للطلاب طوال فترة البرنامج، مما مكن هؤلاء الطلاب من استكشاف المزيد عن العمليات التشغيلية القائمة في المدن الترفيهية. كما يتلقى الطلاب المشاركون في البرنامج أجراً مادياً يومياً، بالإضافة إلى وجبة طعام خلال فترة عملهم البالغة 7 ساعات.

ويعزى نجاح برنامج "فريق الصيف 2024" أيضاً إلى مشاركة ودعم المدارس المشاركة في أبوظبي. ومن المقرر أن تقام نسخة خاصة من البرنامج في الشتاء "فريق الشتاء" في ديسمبر، مع فتح باب التسجيل في أوائل أكتوبر.