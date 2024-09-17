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اقتصاد

«الاتحاد للطيران» تنقل 12 مليون مسافر خلال 8 أشهر

«الاتحاد للطيران» تنقل 12 مليون مسافر خلال 8 أشهر
17 سبتمبر 2024 14:02


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الاتحاد للطيران، أنها نقلت 12 مليون مسافر، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، مقارنة بنحو 8.9 مليون مسافر، خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

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وأضافت الاتحاد للطيران، في تقرير صدر اليوم للإعلان عن النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر أغسطس الماضي، أنها نقلت 1.7 مليون مسافر، خلال الشهر المنصرم، فيما بلغ متوسط نسبة إشغال المقاعد 89% على مدار الشهر، ما يعكس أداءها القوي خلال فترة عطلة الصيف.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «شهدت أعداد المسافرين على متن رحلاتنا خلال شهر أغسطس نمواً مهماً، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس نمونا المستمر».
وأضاف:«إن عدد المسافرين، خلال فترة 12 شهراً الماضية، وحتى أغسطس 2024، وصلت إلى 17 مليون مسافر، ما يعني زيادة بنسبة تقارب 70% عن النتائج المحققة، خلال العام 2022».
وتابع: «حافظنا على عامل الحمولة بنسبة 89% خلال أغسطس 2024، على الرغم من الزيادة في القدرة الاستيعابية، مقارنة بالعام 2023. وأصبح عدد الطائرات المشغّلة 95 طائرة، مقارنة بـ79 طائرة خلال الفترة نفسها من العام الماضي».
وأوضح أن زيادة 16 طائرة خلال فترة 12 شهراً تأتي نتيجة طموح والتزام كافة أفراد طاقم العمل، الذين تكاتفوا لتحقيق ذلك في وقت قياسي، مع المحافظة في الوقت نفسه على عامل حمولة تخطى 86%.
ولفت إلى أنه خلال شهر أغسطس الماضي، تم تشغيل آخر طائرتين من أصل 6 طائرات من طراز A321neo كان من المخطط تشغيلها في 2024.

الاتحاد للطيران
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