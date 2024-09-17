«كهرباء دبي» تستعرض مشاريعها النوعية خلال المؤتمر العالمي للمرافق



دبي (الاتحاد)



استعرضت هيئة كهرباء ومياه دبي أبرز مشاريعها الرائدة خلال المؤتمر العالمي للمرافق الذي تستضيفه شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» في العاصمة أبوظبي في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2024.

وبوصفها أحد الرعاة الداعمين للمؤتمر العالمي للمرافق، سلطت «الهيئة» الضوء على جهودها الحثيثة لتمهيد الطريق نحو قطاع كهرباء ومياه مرن ومحايد للكربون، انسجاماً مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه هيئة كهرباء ومياه دبي، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستبلغ قدرته الإنتاجية أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030، باستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله، سيسهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تخفيض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتُعد المرحلة الرابعة من المجمع التي ستصل قدرتها الإنتاجية إلى 950 ميجاوات، أكبر مشاريع تخزين الطاقة الشمسية على مستوى العالم وأكبر مشروع استثماري يجمع بين تقنيتي الطاقة الشمسية المركّزة والطاقة الشمسية الكهروضوئية باستثمارات تصل إلى 15.8 مليار درهم، وفق نظام المنتج المُستقِل باستخدام ثلاث تقنيات مشتركة.

ويعد مشروع «الهيدروجين الأخضر» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الشمسية، وتخزينه، ثم إعادة تحويله إلى طاقة كهربائية، بالإضافة إلى استخدامات أخرى. وينتج المشروع نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين في الساعة، ويمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 240 كيلوغراماً من الهيدروجين. وتستخدم المحطة الهيدروجين من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة نحو 300 كيلووات من الطاقة الكهربائية. وتم تصميم وبناء المحطة لتكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين.