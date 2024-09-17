«طاقة لحلول المياه» تستثمر 150 مليون درهم بمشروع للصرف الصحي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة طاقة لحلول المياه، أمس عن مشروع رائد للبنية التحتية التحويلية الخاصة بإدارة مياه الصرف الصحي بقيمة تبلغ أكثر من 150 مليون درهم، يهدف إلى إعادة تحديد معايير البنية التحتية في منطقتي الباهية والصدر.

ويعكس هذا المشروع الضخم، والذي تم منحُه لشركة «المقاولون الخليجيون»، التزام شركة طاقة لحلول المياه بدعم استراتيجيات التنمية الحضرية والنمو الاجتماعي والاقتصادي في أبوظبي.

وسيشمل هذا المشروع الذي تم الإعلان عنه خلال المؤتمر العالمي للمرافق، تطوير خط انحداري عميق بطول 9.5 كيلومتر، بالإضافة إلى إيقاف تشغيل عدد من محطات الضخ، ما يؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية تماشياً مع أهداف الاستدامة.

وسيسهم المشروع في زيادة القدرة الهيدروليكية الإجمالية إلى 120 ألف متر مكعب يومياً، ليخدم من خلاله احتياجات المناطق المتنامية في منطقة الباهية والمناطق المحيطة بها مثل الصدر والشليلة والطويلة.

وقال المهندس أحمد الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة طاقة لحلول المياه: يجسد هذا المشروع النهج الاستباقي لشركة طاقة لحلول المياه في ضمان الأمن المائي على المدى الطويل في أبوظبي، والذي يسهم في تحقيق الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات، ويقوم هذا الاستثمار بتلبية احتياجات مجتمعاتنا المتنامية في البنية التحتية المتقدمة والفعالة والخاصة بإدارة مياه الصرف الصحي، وتحويلها من منتج ثانوي إلى مورد قيم ومستدام لتلية احتياجات الري الزراعي والمجتمعات السكنية والصناعية، بما يتماشى مع التزامنا بالإدارة المسؤولة للموارد لضمان الأمن المائي للأجيال القادمة.

وقال المهندس حاتم حسن شاهين، المدير العام في شركة «المقاولون الخليجيون»: تفتخر شركة «المقاولون الخليجيون» بالشراكة مع طاقة لحلول المياه في هذا المشروع الرائد الذي يبرز أهيمة مشاريع البنية التحتية المستدامة، يتماشى هذا المشروع مع خططنا في تحقيق التميز الهندسي والمسؤولية البيئية، ونحن ندرك أهمية توفير بنية تحتية موثوقة ومستدامة للمجتمعات المزدهرة.

ويتم تطوير المشروع بالتعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين بما في ذلك شركة الدار، وهيئة الإسكان في أبوظبي، ودائرة البلديات والنقل، ليسلط من خلاله الضوء على أهمية التعاون في تحقيق الاستدامة، وضمان كفاءة إدارة الموارد في أبوظبي تماشيا مع تدابير الصحة والسلامة.