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الذهب يتراجع قبل قرار الفائدة الأميركية

الذهب يتراجع قبل قرار الفائدة الأميركية
17 سبتمبر 2024 18:49

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بعد بلوغها أعلى مستوى على الإطلاق في ظل ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأميركية، بينما يترقب المتعاملون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن خفض أسعار الفائدة خلال الاسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2574.88 دولار للأوقية بحلول الساعة 1342 بتوقيت جرينتش، وذلك بعدما سجل أمس الاثنين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار.
كما نزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2602.70 دولار.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 30.74 دولار للأوقية بعد بلوغها أمس الاثنين أعلى مستوى في شهرين.
وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 981.64 دولار. وربح البلاديوم 0.9 بالمئة ليصل إلى 1086.30 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
الفائدة الأميركية
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