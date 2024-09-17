الأربعاء 18 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إطلاق مرحلة جديدة من «بلووم ليفينج»

إطلاق مرحلة جديدة من «بلووم ليفينج»
17 سبتمبر 2024 19:00


أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت بلووم القابضة، اليوم، إطلاق «ألميريا»، المرحلة السابعة من مشروع بلووم ليفينج في أبوظبي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة من المشروع سُميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة «ألميريا» الإسبانية، ومن المقرر انتهاء الأعمال في هذه المرحلة خلال الربع الرابع من عام 2027.
وبدأت بلووم القابضة تسليم الوحدات السكنية ضمن «قرطبة»، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، قبل الموعد المحدد، ما يؤكد التزام الشركة بتسليم مشاريعها السكنية ضمن الجدول الزمني المعلن عنه. 
وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لـ«بلووم القابضة» إن إطلاق المرحلة السابعة من المشروع يرسخ مكانة الشركة في مجال تطوير المجتمعات السكنية التي تولي أهمية خاصة للحياة المجتمعية، مؤكدا التزام الشركة بتوفير أفضل المشاريع والخدمات وفق أعلى مستويات الجودة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين. 

 

أخبار ذات صلة
«بلووم» تبدأ تسليم المرحلة الأولى من «بلووم ليفينج»
بلووم القابضة
آخر الأخبار
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
مجموعة "أمنيات" تُطلق "بِيوند"، شركة تطوير عقاري متخصصة في قطاع العقارات الفاخرة الأوسع نطاقاً
16 سبتمبر 2024
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
الرياضة
بيولي مدربا للنصر السعودي موسمين مقابل 12 مليون يورو
اليوم 09:14
أرشيفية
الأخبار العالمية
كوريا الشمالية تطلق صواريخ باليستية قصيرة المدى
اليوم 09:07
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اقتصاد
الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
اليوم 08:37
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©