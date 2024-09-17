إطلاق مرحلة جديدة من «بلووم ليفينج»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت بلووم القابضة، اليوم، إطلاق «ألميريا»، المرحلة السابعة من مشروع بلووم ليفينج في أبوظبي، مشيرة إلى أن هذه المرحلة من المشروع سُميت بهذا الاسم نسبة إلى مدينة «ألميريا» الإسبانية، ومن المقرر انتهاء الأعمال في هذه المرحلة خلال الربع الرابع من عام 2027.

وبدأت بلووم القابضة تسليم الوحدات السكنية ضمن «قرطبة»، المرحلة الأولى من مشروع بلووم ليفينج، قبل الموعد المحدد، ما يؤكد التزام الشركة بتسليم مشاريعها السكنية ضمن الجدول الزمني المعلن عنه.

وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لـ«بلووم القابضة» إن إطلاق المرحلة السابعة من المشروع يرسخ مكانة الشركة في مجال تطوير المجتمعات السكنية التي تولي أهمية خاصة للحياة المجتمعية، مؤكدا التزام الشركة بتوفير أفضل المشاريع والخدمات وفق أعلى مستويات الجودة لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمستخدمين النهائيين والمستثمرين.