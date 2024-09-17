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اقتصاد

«إيرباص» تعين جابرييل سيميلاس رئيساً للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط

«إيرباص» تعين جابرييل سيميلاس رئيساً للشركة في أفريقيا والشرق الأوسط
17 سبتمبر 2024 20:22

تولوز (الاتحاد)

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 أعلنت شركة إيرباص تعيين جابرييل سيميلاس رئيساً للشركة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط اعتباراً من 1 يناير 2025، خلفاً  لميكائيل هواري الذي لعب دوراً محورياً في تعزيز بصمة «إيرباص» في المنطقة خلال السنوات الماضية.  ويشغل جابرييل حالياً منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والمالية في شركة يوروفايتر المحدودة بألمانيا، ويعود إلى «إيرباص» التي تولى فيها سابقاً مسؤولية الإشراف على فريق عقود مبيعات الطائرات التجارية بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط.
 وسيشرف جابرييل، الذي يمتلك  خبرة تزيد عن 24 عاماً في قطاع صناعة الطيران، على العمليات التشغيلية لجميع أقسام إيرباص أفريقيا والشرق الأوسط، إحدى أهم مناطق النمو الاستراتيجي لشركة إيرباص. وقال فاوتر فان فيرش، نائب الرئيس التنفيذي الدولي في «إيرباص»: «يمثل جابرييل المرشح الأمثل لقيادة عمليات إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إذ يتمتع بخبرة واسعة في قطاع صناعة الطيران، إلى جانب مجموعة من المهارات القيادية المثبتة. ونحن واثقون بقدرته على قيادة عمليات الشركة لمواصلة ترسيخ حضور (إيرباص)، وتعزيز شراكاتها في هذه المنطقة المهمة استراتيجياً».
ومن جانبه، قال جابرييل سيميلاس: «يسعدني أن أتولى هذه المسؤولية خلال المرحلة المحورية التي تمر بها (إيرباص) اليوم في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، وأتطلع إلى العمل يداً بيد مع الفريق والشركاء على تعزيز النمو والابتكار في هذه السوق الحيوية».
ويضم فريق شركة إيرباص في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط 3.300 موظف، حيث تحظى الشركة بحضور قوي، وتلتزم بتسليم منتجات وخدمات رائدة للعملاء في المنطقة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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