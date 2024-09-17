18 مليار درهم مكاسب سوقية لأسهم سوق أبوظبي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

سجلت الأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب سوقية بنحو 18 مليار درهم، بنهاية جلسة تداولات أمس، لتسجل القيمة السوقية للشركات المساهمة المدرجة في سوق العاصمة نحو 2.874 تريليون درهم. وارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0.41% ليغلق على مستوى 9427.7 نقطة، حيث شهدت الجلسة إبرام 24.1 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 352 مليون سهم، بقيمة 1.33 مليار درهم. وضخ المستثمرون الأجانب نحو 77 مليون درهم استثمارات جديدة في أسواق الأسهم المحلية، وسط تفاؤل المستثمرين، وتزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سيقوم بخفض سعر الفائدة خلال اجتماعه المقرر عقده اليوم، الأمر الذي سيدفع أسواق الأسهم للارتفاع، خلال الفترة المقبلة. كما ضخت المؤسسات الاستثمارية نحو 73 مليون درهم صافي شراء في سوق أبوظبي. وتظهر البيانات أن السيولة الإجمالية التي تدفقت لأسواق الأسهم المحلية أمس ارتفعت إلى مستوى يقارب 1.6 مليار درهم. وكانت محصلة التداول ارتفاع أسعار 43 شركة مقابل تراجع أسعار 19 شركة، في حين أغلقت 52 شركة على استقرار من دون تغيير. وأظهرت البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب في سوق أبوظبي سجلت نحو 67 مليون درهم صافي شراء، واستحوذ الأجانب على ما يقارب 33% من إجمالي قيمة التداول في السوق ما يعادل 440 مليون درهم.

تداول المؤسسات

أظهرت البيانات أن محصلة تداولات المؤسسات الاستثمارية بلغت نحو 73 مليون درهم صافي شراء.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 266 مليون درهم بتنفيذ 10.4 ألف صفقـة توزعت عـلى 137 مليون سهم، حيث أغلق المؤشر على مستوى 4395.20 نقطة بانخفاض طفيف نسبته 0.04% عن إغلاقه السابق، فيما شهدت التداولات ارتفاع 13 شركة وهبوط 26 شركة وثبات أسعار 8 شركات. وظلت القيمة السوقية للشركات المدرجة تقريباً مستقرة عند مستوى 736.5 مليار درهم من دون تغيير.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 91.2 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 75.5 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، خلال الجلسة نحو 13.3 مليون درهم، وقيمة مبيعاتهم نحو 16 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 15.6 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 19 مليون درهم خلال الفترة نفسها. وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم نحو 120 مليون درهم لتشكل ما نسبته 45.2% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 110 ملايين درهم، لتشكل ما نسبته 41.7% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 10 ملايين درهم صافي شراء.