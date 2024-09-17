27.3 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بالإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة، (الهاتف المتحرك والثابت والإنترنت)، 27.355 مليون اشتراك بنهاية مايو الماضي، وفق بيانات صادرة عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.

وأظهرت البيانات أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات زادت على أساس سنوي، بنحو 1.34 مليون اشتراك، أو ما نسبته 5.2 %، مقارنة بنحو 25.99 مليون اشتراك في نهاية مايو 2023.

وارتفع عدد اشتراكات الهاتف المتحرك الفعالة على أساس سنوي بنسبة 5.3% إلى 21.398 مليون اشتراك بنهاية مايو الماضي، مقارنة بنحو 20.319 مليون اشتراك في نهاية مايو 2023، فيما بلغ معدل انتشار خدمة الهاتف المتحرك في الدولة 229.1% بنهاية شهر مايو الماضي.

وسجلت اشتراكات إنترنت النطاق العريض 4.12 مليون اشتراك بنهاية مايو الماضي، بزيادة 8% مقارنة 3.717 مليون اشتراك في نهاية مايو 2023، وبلغت نسبة انتشار الخدمة 43%.

وبلغت اشتراكات الهاتف الثابت 1.924 مليون اشتراك في نهاية مايو الماضي، بمعدل انتشار بلغ 20.6 خط لكل 100 نسمة. ونمت اشتراكات الهاتف المتحرك في الإمارات تدريجياً خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي لتسجل 20.998 مليون اشتراك في يناير، و21.252 مليون اشتراك في فبراير، و21.154 مليون اشتراك في أبريل، و21.398 مليون اشتراك في مايو. وعلى صعيد اشتراكات النطاق العريض، فبلغت 3.963 مليون اشتراك في يناير الماضي، و3.973 مليون اشتراك في فبراير، و4.01 مليون اشتراك في مارس، و4.036 مليون اشتراك أبريل، و4.012 في مايو الماضي. وكشفت إحصاءات سابقة عن ارتفاع أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في الإمارات بنسبة 4.5% خلال 12 شهراً، لتصل إلى 21.1 مليون اشتراك بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقارنة بنحو 20.2 مليون اشتراك بنهاية النصف الأول من العام الماضي، بحسب البيانات الفصلية الصادرة عن مشغلي قطاع الاتصالات بالدولة.

الهاتف المتحرك

أظهرت البيانات أن أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في «إي آند الإمارات» نمت على أساس سنوي بنسبة 5.73 % بنهاية النصف الأول من العام الحالي لتصل إلى 12.9 مليون اشتراك مقارنة 12.2 مليون اشتراك لتستحوذ الشركة بذلك على 61.1 % من إجمالي اشتراكات الهاتف المتحرك في الدولة.