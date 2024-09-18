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الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة

الذهب على استقرار وسط ترقب لقرار الفيدرالي بشأن الفائدة
18 سبتمبر 2024 08:37

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان البنك المركزي الأميركي خفضاً كبيراً للفائدة في وقت لاحق من اليوم.

ولم يشهد الذهب تغيراً يذكر في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأوقية بحلول الساعة 0224 بتوقيت جرينتش. وسجل الذهب يوم الاثنين أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2589.59 دولار. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2597.60 دولار.
ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات عند الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. ومن المقرر أن يعقد رئيس البنك جيروم باول مؤتمراً صحفياً بعد ذلك.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحداً في المئة إلى 30.42 دولار للأوقية. وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 979.85 دولار. كما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1109.42 دولار.

المصدر: وكالات
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