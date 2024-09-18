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اقتصاد

الدولار يتأرجح قبل قرار المركزي الأميركي حول الفائدة

أوراق من الدولار الأميركي
18 سبتمبر 2024 13:39

 تأرجح الدولار اليوم الأربعاء بينما عوض الين بعض خسائره مع تعديل المستثمرين لمراكزهم في الساعات الأخيرة قبل ختام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي من المتوقع أن يطلق دورة التيسير النقدي.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وترجح الأسواق خفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس.
ويتراجع الدولار وعوائد السندات الأميركية منذ يوليو وسجل الدولار 1.1119 لليورو، إذ بقي بالقرب من أدنى مستوى هذا العام عند 1.1201 لليورو مع ترقب التيسير النقدي في الولايات المتحدة وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة بما يزيد عن 100 نقطة أساس بحلول نهاية العام.

وصعد الين بأكثر من 12 بالمئة منذ يوليو.
وارتفع الين 0.7 بالمئة إلى 141.41 للدولار اليوم الأربعاء، معوضاً بعض الخسائر التي سجلها الليلة الماضية. كما ارتفعت العملة اليابانية أمام اليورو 0.6 بالمئة إلى 157.24 ين.
ولامس الدولار الأسترالي لفترة وجيزة أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.6773 دولار أميركي.
واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.3158 دولار بعد أن ارتفع مدعوماً بدلالات على متانة الاقتصاد وثبات التضخم.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم البريطانية في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، بينما من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا على أسعار الفائدة دون تغيير عند خمسة بالمئة غداً الخميس مع توقعات بنسبة 35 بالمئة فقط بخفضها.

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المصدر: وكالات
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