أسعار النفط تتجه لإنهاء يومين من المكاسب

طوكيو (رويترز)

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت جلستين قبل خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، مع تأثر الطلب ببيانات ضعيفة للاقتصاد الكلي على الرغم من احتمالات تفجر المزيد من العنف في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 45 سنتاً، أو 0.6 بالمئة، إلى 73.25 دولار للبرميل بحلول الساعة 0458 بتوقيت جرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر 48 سنتاً، أو 0.7 بالمئة إلى 70.71 دولار للبرميل.وقال محللون في بنك إيه.إن.زد في مذكرة «بيانات الاقتصاد الكلي الضعيفة تعمل على تعميق المخاوف بشأن الطلب على النفط... كما أن نهاية ذروة الطلب في الصيف تؤثر أيضاً على معنويات السوق».

وتلقت الأسعار بعض الدعم من احتمال اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط، وهو الأمر الذي قد يتسبب في تعطل محتمل للإنتاج في منطقة محورية، بعد تفجيرات متزامنة لأجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) تابعة لحزب الله اتهمت الجماعة إسرائيل بالمسؤولية عنها.

وتلقت السوق دعماً أيضاً من توقعات قيام الولايات المتحدة بشراء نفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.

وقال ميتسورو مورايشي المحلل لدى فوجيتومي للأوراق المالية: «يركز المستثمرون على خفض أسعار الفائدة المحتمل من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي، وهو ما قد ينعش الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، ويضعف الدولار».

ويراهن المتعاملون على أن البنك المركزي الأميركي سيبدأ سلسلة من قرارات خفض أسعار الفائدة، بخفض نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء.

وتوعدت جماعة حزب الله بالرد على إسرائيل، بعد تفجير أجهزة البيجر في أنحاء لبنان أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأق،ل وإصابة ما يقرب من ثلاثة آلاف آخرين، بما في ذلك مقاتلون، وسفير إيران لدى بيروت.

كما تلقت السوق دعماً من توقعات مشتريات النفط الأميركية للمخزون الاحتياطي الاستراتيجي.

وقدر محللون استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 500 ألف برميل الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن يصدر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.