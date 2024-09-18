كوريا الجنوبية: ارتفاع المكالمات والرسائل المزعجة لمستوى قياسي

سول (د ب ا)

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن حجم المكالمات المزعجة عبر الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية وصل لمستوى قياسي، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن بيانات وكالة الإنترنت والأمن الكورية التي قدمتها للجمعية الوطنية اليوم الأربعاء أظهرت أنه تم تسجيل أو رصد 280 مليون مكالمة ورسالة مزعجة، ما بين يناير وأغسطس الماضيين، بارتفاع بنسبة 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويمثل العدد نحو 95% من المكالمات المزعجة التي تم تسجيلها خلال العام الماضي بأكمله.

ويشار إلى أن المكالمات المزعجة على الهواتف المحمولة تتزايد سنوياً.

وتواجه الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، التي لم تتخذ إجراءات بعدما علمت بالمكالمات والرسائل المزعجة على شبكاتها، عقوبة غرامة تصل إلى 30 مليون وون، أو 22600 دولار، وهي تواجه انتقادات لكونها غير كافية.