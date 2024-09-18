الخميس 19 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

كوريا الجنوبية: ارتفاع المكالمات والرسائل المزعجة لمستوى قياسي

انطلاق حملة لتوعية الجمهور بجرائم النصب الإلكتروني الأحد
18 سبتمبر 2024 13:38

سول (د ب ا)
ذكرت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء أن حجم المكالمات المزعجة عبر الهواتف المحمولة في كوريا الجنوبية وصل لمستوى قياسي، خلال الثمانية أشهر الأولى من العام. 
وذكرت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية أن بيانات وكالة الإنترنت والأمن الكورية التي قدمتها للجمعية الوطنية اليوم الأربعاء أظهرت أنه تم تسجيل أو رصد 280 مليون مكالمة ورسالة مزعجة، ما بين يناير وأغسطس الماضيين، بارتفاع بنسبة 68% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ويمثل العدد نحو 95% من المكالمات المزعجة التي تم تسجيلها خلال العام الماضي بأكمله. 
ويشار إلى أن المكالمات المزعجة على الهواتف المحمولة تتزايد سنوياً. 
وتواجه الشركات المقدمة لخدمات الاتصالات، التي لم تتخذ إجراءات بعدما علمت بالمكالمات والرسائل المزعجة على شبكاتها، عقوبة غرامة تصل إلى 30 مليون وون، أو 22600 دولار، وهي تواجه انتقادات لكونها غير كافية.

أخبار ذات صلة
«الآسيوي» يُطلق تصفيات منفصلة لـ «مونديال السيدات»
سول: كوريا الشمالية تطلق صواريخ قصيرة المدى
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
صورة مجمعة لكامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاعات: تعادل هاريس وترامب
اليوم 17:21
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:17
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
الرياضة
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
اليوم 17:13
صورة جماعية مع الخريجين
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة من طلبة الماجستير بالكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي
اليوم 17:06
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اقتصاد
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اليوم 16:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©