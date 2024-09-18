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اقتصاد

أسهم أوروبا تستقر قبل قرار المركزي الأميركي بشأن الفائدة

الأسهم الأوروبية تنخفض بفعل مخاوف التضخم
18 سبتمبر 2024 13:40

عواصم (رويترز) 
 لم تشهد الأسهم الأوروبية تغيراً يذكر اليوم الأربعاء، مع توخي المستثمرين الحذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة، والذي قد يكون بداية دورة التيسير النقدي في أكبر اقتصاد في العالم.

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استقرار الأسهم الأوروبية مع ارتفاع شركات التكنولوجيا

وبحلول الساعة 0710 بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 516.84 نقطة بفعل تراجع أسهم الرعاية الصحية، بعد تقارير تفيد بأن عقار أوزيمبك الذي تنتجه شركة نوفو نورديسك للأدوية «من المرجح للغاية» أن يكون ضمن الأدوية التي ستنخفض أسعارها.
وتراجعت أسهم شركة الأدوية الدنمركية بنحو اثنين بالمئة في التعاملات المبكرة.
ودفعت أسهم التكنولوجيا الأسواق إلى الانخفاض 0.5 بالمئة.
وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.5 بالمئة، بعد أن استقر معدل التضخم في بريطانيا عند معدل سنوي بلغ 2.2 بالمئة في أغسطس دون تغيير عن يوليو تموز، فيما انتعش نمو الأسعار في قطاع الخدمات الذي يراقبه بنك إنجلترا عن كثب.
وقد يشهد اليوم الأربعاء بدء المركزي الأميركي دورة تيسير السياسة النقدية، ومن المقرر أن يصدر قراره بشأن أسعار الفائدة الساعة 1800 بتوقيت جرينتش. 
ووفقاً لأداء فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي)، فإن الأسواق تتوقع بنسبة 63 بالمئة خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.ومن بين الأسهم الأخرى، ارتفع سهم ريكيت بنكيزر 2.3 بالمئة، بعد تقارير عن أن شركة السلع الاستهلاكية العملاقة بدأت محادثات مع مقدمي عروض محتملين لبيع أصولها في مجال الرعاية المنزلية.

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