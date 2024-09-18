الخميس 19 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

انطلاق أعمال القمة الإقليمية الاقتصادية لتمكين للمرأة

انطلاق أعمال القمة الإقليمية الاقتصادية لتمكين للمرأة
18 سبتمبر 2024 15:46

يسرى عادل (أبوظبي)
افتتحت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، القمة الإقليمية للتمكين الاقتصادي للمرأة 2024، في أبوظبي أمس، والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام في ثلاث إمارات مختلفة. 
القمة، التي ترعاها السفارة الأميركية في الدولة للمرة الأولى، تحدث فيها عبر الفيديو معالي يوسف العتيبة سفير الدولة في واشنطن، ورزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والعضو المنتدب في صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية.
كما تحدثت ليندسي ميريل، مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون المناخ في البيت الأبيض، وسط تجمع أكثر من 300 مشارك من رائدات الأعمال وصانعات السياسات والرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى الشركات الناشئة وغرف التجارة من دولة الإمارات والمنطقة، لمناقشة التحديات التنظيمية، والوصول إلى التمويل، والاستدامة بهدف تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً.

أخبار ذات صلة
استطلاعات: تعادل هاريس وترامب
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو

وتستأنف أعمال القمة اليوم في الشارقة، مركزةً على المرأة في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية.
وتختتم القمة غداً في دبي، مع جلسات تركز على التقنيات الناشئة والصناعات الإبداعية واستكشاف الفضاء، إلى جانب شراكات مع غرف التجارة ووسائل الإعلام. كما ستشهد إطلاق مشروع «قصتي الغذائية» التابع لوزارة الزراعة الأميركية، والذي يهدف إلى دعم ريادة الأعمال في قطاع الأغذية.
وتشمل البرامج الرئيسية التي سيتم استعراضها خلال القمة: أكاديمية رائدات الأعمال التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، وبرنامج زمالة النساء المبتكرات، وبرنامج إنجاز الإمارات للشركات الناشئة، مما يعزز من دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الريادة في مجالات الاقتصاد الأخضر والابتكار.

آخر الأخبار
صورة مجمعة لكامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاعات: تعادل هاريس وترامب
اليوم 17:21
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:17
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
الرياضة
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
اليوم 17:13
صورة جماعية مع الخريجين
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة من طلبة الماجستير بالكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي
اليوم 17:06
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اقتصاد
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اليوم 16:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©