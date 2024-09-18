انطلاق أعمال القمة الإقليمية الاقتصادية لتمكين للمرأة

يسرى عادل (أبوظبي)

افتتحت معالي مريم المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات، القمة الإقليمية للتمكين الاقتصادي للمرأة 2024، في أبوظبي أمس، والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام في ثلاث إمارات مختلفة.

القمة، التي ترعاها السفارة الأميركية في الدولة للمرة الأولى، تحدث فيها عبر الفيديو معالي يوسف العتيبة سفير الدولة في واشنطن، ورزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة والعضو المنتدب في صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية.

كما تحدثت ليندسي ميريل، مساعدة الرئيس الأميركي لشؤون المناخ في البيت الأبيض، وسط تجمع أكثر من 300 مشارك من رائدات الأعمال وصانعات السياسات والرؤساء التنفيذيين، بالإضافة إلى الشركات الناشئة وغرف التجارة من دولة الإمارات والمنطقة، لمناقشة التحديات التنظيمية، والوصول إلى التمويل، والاستدامة بهدف تعزيز تمكين المرأة اقتصادياً.

وتستأنف أعمال القمة اليوم في الشارقة، مركزةً على المرأة في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا النظيفة، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية.

وتختتم القمة غداً في دبي، مع جلسات تركز على التقنيات الناشئة والصناعات الإبداعية واستكشاف الفضاء، إلى جانب شراكات مع غرف التجارة ووسائل الإعلام. كما ستشهد إطلاق مشروع «قصتي الغذائية» التابع لوزارة الزراعة الأميركية، والذي يهدف إلى دعم ريادة الأعمال في قطاع الأغذية.

وتشمل البرامج الرئيسية التي سيتم استعراضها خلال القمة: أكاديمية رائدات الأعمال التابعة لوزارة الخارجية الأميركية، وبرنامج زمالة النساء المبتكرات، وبرنامج إنجاز الإمارات للشركات الناشئة، مما يعزز من دور المرأة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الريادة في مجالات الاقتصاد الأخضر والابتكار.