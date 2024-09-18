شراكة بين «موانئ دبي العالمية» و«نيدبنك» لتقديم حلول تمويل في أفريقيا

دبي (الاتحاد)

أبرمت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» و«نيدبنك»، شراكةً في مجال تمويل الموردين، وذلك لاستفادة الشركات العاملة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تواجه تحديات توفر رأس المال العامل من مزايا الشراكة الجديدة.

ووفق بيان صحفي صدر اليوم عن المجموعة، تشمل الشراكة مبادرات في تمويل الموردين، عبر «دي بي ورلد»، ضمن سلاسل التوريد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واتفاقية لتقاسم المخاطر، بهدف تعزيز إمكانات توفر التمويل التجاري للشركات في المنطقة.

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، نفذت منصة التمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية، برنامجاً لتمويل سلاسل التوريد على منصتها، بحيث يؤدي «نيدبنك» وهو بنك أفريقي يقدم خدمات مصرفية وخدمات الاستثمار في الأسواق المحلية والعالمية، دور المُموّل، ما يتيح للموردين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إمكانية الوصول إلى المدفوعات المبكرة لمستحقاتهم التي تمت الموافقة عليها.

ويتعامل هذا البرنامج مع قيود رأس المال العامل التي يواجهها الموردون، ويوفر خيار تمويل أكثر فعالية من ناحية التكلفة، مقارنة بالحلول التقليدية المتوفرة في الأسواق. وستُمكّن حلول التمويل التجاري الشركات من نقل بضائعها بشكل أسرع وإلى مسافات أبعد، مما سيساعدها في تحسين رأسمالها العامل وتدفق التجارة.

وأوضحت المجموعة أنها دشنت منصتها للتمويل التجاري لإزالة هذه العقبات، ورأب الفجوة وربط الشركات بالمؤسسات المالية وتوفير تسهيلات التمويل التجاري مباشرة من ميزانيتها العمومية.

وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: تمثل شراكتنا مع نيدبنك خطوة مهمة في اتجاه مواجهة تحديات التمويل التجاري التي أثرت على إمكانات نمو الشركات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومن خلال الدمج بين قدراتنا اللوجستية والحلول المالية المبتكرة، سنتمكن من تمكين الموردين من تحقيق النجاح، وتعزيز نظام تجاري أكثر شفافية وكفاءة.

من جانبه، قال أنيل بوسمان، المدير التنفيذي للمجموعة في نيدبنك سي آي بي: من خلال الجمع بين خبراتنا في التمويل المهيكل وشبكة دي بي ورلد للخدمات اللوجستية، سنتمكن من الإسهام في مواجهة تحديات التمويل التجاري في المنطقة، الأمر الذي سيسهم في تحسين تدفق التجارة ويٌمكّن الشركات من التعامل مع البيئة الاقتصادية بشكل فعّال«.

من جهته، أكد سنان أوزجان، الرئيس التنفيذي الأول وعضو مجلس إدارة قسم التمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية: «تمكننا قدراتنا على دمج حلول التمويل التجاري مع القدرات اللوجستية لمجموعة موانئ دبي العالمية من تقديم حل اقتصادي للشركات».