مذكرة تفاهم بين «أبوظبي العالمي» و«البلديات والنقل»



أبوظبي (الاتحاد)

أعلن كل من سوق أبوظبي العالمي، ودائرة البلديات والنقل، توقيع مذكرة تفاهم تهدف لتسهيل العملية الانتقالية للخدمات العقارية ضمن النطاق الموسع لأبوظبي العالمي.

وقال السوق، في بيان صحفي اليوم، إنه في ضوء توسيع نطاقه ليشمل جزيرة الريم، تضع مذكرة التفاهم الأسس لبناء شراكة استراتيجية بين أبوظبي العالمي ودائرة البلديات والنقل، بهدف نقل الخدمات العقارية، وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات البلدية المُقدمة للمقيمين والشركات العاملة في النطاق الجغرافي للسوق.

وتحدّد مذكرة التفاهم كافة الأدوار والمسؤوليات للطرفين، بما يضمن عملية انتقالية سلسة للقطاع العقاري في جزيرة الريم من دائرة البلديات والنقل إلى أبوظبي العالمي، وفي الوقت نفسه تعزيز التعاون المستمر في مجال التخطيط العمراني البنية التحتية، وغيرها من الخدمات الأساسية مع الدائرة.

وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي: يشكل التعاون مع دائرة البلديات والنقل خطوة بارزة في مسيرة توسّع أبوظبي العالمي ستمكننا من إرساء معايير جديدة للقطاع العقاري. كما أن توسيع نطاقنا الجغرافي ليشمل جزيرة الريم سيعود بمنافع ومزايا كثيرة للذين يعيشون ويعملون ضمن نطاق أبوظبي العالمي.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس أيضاً التزام أبوظبي العالمي الراسخ بدعم رحلة النمو الاستثنائية في أبوظبي وبناء منظومة متكاملة ومزدهرة للاستثمار.

وأشار إلى أنه وبجانب هذا التوسّع، سيُقدم أبوظبي العالمي إطاراً تنظيمياً شاملاً، لضمان ممارسات عقارية شفافة وفعالة تتوافق مع المعايير المعمول بها عالمياً، ضمن نطاقه الجغرافي الموسع، بما يعزز التزامه بالابتكار والتميز في الأنظمة الخاصة بالقطاع العقاري.

من جانبه، قال الدكتور سالم الكعبي، مدير عام شؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: تمثل مذكرة التفاهم إنجازاً مهماً ضمن جهودنا المشتركة لتعزيز جودة وكفاءة الخدمات العقارية في أبوظبي، إذ نسعى إلى تقديم خدمات متكاملة أكثر سلاسة وفاعلية قادرة على الارتقاء بهذا القطاع وتعزيز جاذبيته للمستثمرين من خلال شراكتنا مع أبوظبي العالمي التي تجسد رؤيتنا المشتركة لدفع عجلة التقدم والنمو في أبوظبي.

ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، يقف أبوظبي العالمي (ADGM) في موقع مثالي يؤهله لقيادة الابتكار والكفاءة والتميز في تقديم الخدمات العقارية والبلدية، وبالتالي المساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً عالمياً رائداً لمزاولة الأعمال والاستثمار.