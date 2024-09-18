«طيران الإمارات» تشغل طائراتها المحدثة من طراز البوينج 777 إلى 6 مدن أميركية

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات تشغيل طائراتها المحدثة من طراز البوينج 777 إلى ست وجهات في الولايات المتحدة، لتوفر للعملاء تجربة في جميع الدرجات، لا سيما الدرجة السياحية الممتازة، ومقصورة درجة الأعمال الجديدة.

وسوف تشغّل طيران الإمارات طائرات بوينج 777 المحدثة على رحلات مباشرة إلى شيكاغو، وبوسطن، ودالاس فورت ورث وسياتل، إلى جانب رحلاتها إلى بوغوتا عبر ميامي، وإلى نيوارك عبر أثينا.

وتعتزم طيران الإمارات البدء في تشغيل طائراتها المحدثة إلى الولايات المتحدة اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل إلى شيكاغو بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 22 نوفمبر، وإلى بوسطن بواقع ثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 10 ديسمبر المقبل، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 18 ديسمبر، وإلى دالاس فورت ورث كذلك بثلاث رحلات أسبوعياً اعتباراً من 9 يناير 2025، على أن تصبح رحلة يومياً اعتباراً من 15 يناير.

وستشغل الناقلة رحلاتها بالطائرات المحدثة إلى سياتل عبر رحلتين اعتباراً من 24 يناير 2025، وإلى أثينا عبر رحلتين يومياً اعتباراً من 10 فبراير2025، وإلى بوغوتا/ ميامي بواقع أربع رحلات أسبوعياً اعتباراً من 19 فبراير على أن تصبح رحلة يوميا اعتباراً من 1 مارس 2025.

وبذلك توفر طيران الإمارات الدرجة السياحية الممتازة إلى 10 وجهات من ضمن 12 وجهة على شبكة الناقلة في الولايات المتحدة بحلول شهر فبراير المقبل، إلى جانب توفيرها إلى وجهتين في أميركا الجنوبية مع انضمام بوغوتا إلى ساو باولو.

وستتوفر مقاعد الدرجة السياحية الممتازة لطيران الإمارات الآن على مزيج من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380، إلى 12 مدينة ضمن شبكة طيران الإمارات التي تضم 19 وجهة في الأميركتين.

وأعرب عدنان كاظم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، عن تطلعه لتقديم مستوى جديد من الراحة والخصوصية إلى المزيد من المدن من خلال المقصورات المحدثة على طائرات طيران الإمارات من طراز بوينج 777، لاسيما مع الطلب الكبير على الدرجة السياحية الممتازة على خطوط مثل مطار نيويورك جون إف كينيدي ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن التي تخدمها طائرات الناقلة من طراز إيرباص A380 المحدثة.

ومع إطلاق طائرات طيران الإمارات المحدثة بتقسيم الأربع درجات، تعتزم الناقلة زيادة عدد الوجهات التي تخدمها الدرجة السياحية الممتازة إلى 27 مدينة حول العالم بما فيها دبي بحلول نهاية عام 2024 عبر 48 طائرة من طرازات البوينج 777 والإيرباص A380 والإيرباص A350.