«أبوظبي للأوراق المالية» يحصد جائزة أفضل سوق أوراق مالية إسلامي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، حصوله على جائزة «أفضل سوق أوراق مالية إسلامي لعام 2024«، خلال حفل توزيع جوائز التمويل الإسلامي العالمية«جيفا».

وقال السوق، في بيان له اليوم، إن لجنة جائزة«جيفا» كرمت السوق لجهوده الاستثنائية، ومساهماته القيمة في قطاع التمويل الإسلامي، وذلك من خلال التقييم وفق معايير شملت القيمة السوقية للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والتي تجاوزت قيمتها ملياري درهم «549 مليون دولار».

من جهتها، أشادت لجنة جوائز التمويل الإسلامي العالمية، بأداء سوق أبوظبي للأوراق المالية المتميز من خلال شركات الوساطة المعتمدة التي تلتزم بمبادئ الشريعة الإسلامية.

كما أخذت اللجنة بعين الاعتبار تنوع المنتجات المالية الإسلامية المبتكرة التي يقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما في ذلك تسعة صناديق استثمار متداولة متوافقة مع الشريعة، والتي تغطي الأسواق المحلية وأسواقاً وإقليمية وعالمية.

ويعمل السوق حالياً على تطوير مؤشره الإسلامي الخاص، إلى جانب توسيع نطاق عروضه المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال مبادرات خدمة «وقف الأوراق المالية»، التي تمكن المستثمرين من التبرع بأسهمهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية للوقف الخيري، فيما يتم استخدام أرباح هذه الأسهم لدعم الجهود والمبادرات الخيرية والإنسانية.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: يشكل فوزنا بهذه الجائزة شهادة على التزامنا الراسخ بتوفيرمجموعة متنوعة من الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الأفراد والعالميين، ومن خلال تركيزنا المستمر على زيادة التداول وتعزيز السيولة، فقد تمكنّا من إتاحة الفرصة لتسهيل نمو الأدوات المبتكرة في التمويل الإسلامي، وبالتالي جذب قاعدة أوسع من المستثمرين، ما يعكس الهدف الإستراتيجي المتمثل في تعزيز الاستثمارات المستدامة في المنطقة.