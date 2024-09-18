"أبوظبي العالمي" يمنح "ستونبيك" ترخيص تقديم الخدمات المالية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن سوق أبوظبي العالمي، اليوم، منح سلطة تنظيم الخدمات المالية لديه ترخيصاً لشركة "ستونبيك" للاستثمارات البديلة لتقديم خدمات مالية وتقديم الاستشارات الاستثمارية في دولة الإمارات.

وبعد حصولها على الترخيص، افتتحت "ستونبيك" مكتبها الجديد في سوق أبوظبي العالمي، إلى جانب كل عملها في كل من نيويورك وهيوستن ولندن وهونغ كونغ وسيؤول وسنغافورة وسيدني وطوكيو، فيما تدير الشركة أصولا تصل قيمتها إلى 71.2 مليار دولار نيابة عن شركائها.

ورحب آرفيند رامامورثي، رئيس تطوير الأسواق في سوق أبوظبي العالمي بانضمام شركة ستونبيك إلى مجتمع الأعمال لديه، مؤكدا الحرص على تقديم البيئة المثالية للشركات والمستثمرين في أبوظبي وخارجها، مشيرا إلى أن السوق من أكبر المراكز المالية العالمية والمركز الأسرع نمواً لإدارة الأصول في المنطقة، حيث يقدم أطر عمل متكاملة لشركات الاستثمار البديل، ومنظومة أعمال متطورة لإدارة الأصول ومجتمع أعمال متنام في أبوظبي، عاصمة رأس المال.

وقال هاجر نجدي عضو مجلس إدارة منتدب أول ورئيس ستونبيك في منطقة آسيا والشرق الأوسط، إن هذا التوسع يعكس التزام الشركة العميق نحو أبوظبي والشرق الأوسط ككل، وسيمكنها من العمل عن قرب مع شركائها وسيتيح المجال لمنصة ستونبيك العالمية للبنية التحتية من الوصول الى المزيد من العملاء.