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مهرجان دبي للتسوق ينطلق 6 ديسمبر بفعاليات استثنائية

مهرجان دبي للتسوق ينطلق 6 ديسمبر بفعاليات استثنائية
18 سبتمبر 2024 19:09

تنطلق في 6 ديسمبر المقبل، الدورة الـ 30 من مهرجان دبي للتسوق، التي تستمر حتى 12 يناير 2025 وتعد أكثر دورات المهرجان تميزاً؛ حيث تعد مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بجدول فعاليات استثنائية في كافة أرجاء المدينة.

ويحتفل المهرجان هذا العام بمرور 30 عاماً على تأسيسه، حيث بدأ عام 1996 ووضع دبي على خارطة الوجهات السياحية العالمية؛ إذ انطلق كأطول مهرجان للتجزئة وتطور ليصبح احتفالاً سنوياً يُبرز جمال وروعة المدينة.

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وتتضمن الدورة الـ 30 حفلات موسيقية لأشهر النجوم، مثل مهرجان 321، وتجارب مجتمعية مؤقتة مثل سوق "اتصالات إم أو تي بي"، وعروض التسوق الأكبر من 1000 علامة تجارية، واحتفالات ليلة رأس السنة الساحرة.

وسيقدم المهرجان جوائز كبرى، وينظم يوميا عروض إضاءة وألعاباً نارية، بالإضافة إلى عرض طائرات الدرون اليومي، ما يعزز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية متميزة.

المصدر: وام
مهرجان دبي للتسوق
دبي
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