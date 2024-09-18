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اقتصاد

النفط يهبط لأول مرة في 3 أيام قبيل قرار الفائدة الأميركية

ارتفاع أسعار النفط
18 سبتمبر 2024 19:39


لندن (رويترز) 
تراجعت أسعار النفط الأربعاء وتتجه لإنهاء مكاسب استمرت جلستين بعد أن أظهر تقرير من قطاع النفط تزايد مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، وهو ما حد من تأثيرات تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والخفض المحتمل لسعر الفائدة الأميركية.

وقالت مصادر في السوق الثلاثاء نقلاً عن بيانات معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام الأميركية ارتفعت 1.96 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 13 سبتمبر.

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وزادت أيضا مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر تشرين الثاني 92 سنتاً، أو 1.25 بالمئة، إلى 72.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 1100 بتوقيت جرينتش.

كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر تشرين الأول 95 سنتاً أو 1.33 بالمئة إلى 70.24 دولار للبرميل.
ومن المتوقع أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، وتتوقع الأسواق بنسبة 63 بالمئة خفضا بواقع 50 نقطة أساس.
وتلقت الأسعار بعض الدعم من احتمال اتساع أعمال العنف في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي قد يتسبب في اضطراب الإنتاج في منطقة محورية بعد تفجيرات متزامنة لأجهزة اتصال لاسلكية (بيجر) تابعة لحزب الله واتهمت الجماعة إسرائيل بالمسؤولية عنها.
وبعد تقرير معهد البترول الأميركي، من المقرر صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء الساعة 1430 بتوقيت جرينتش.
وقدر محللون استطلعت رويترز آراءهم ​​أن مخزونات الخام انخفضت في المتوسط بنحو 500 ألف برميل الأسبوع الماضي، مع صعود مخزونات الوقود ونواتج التقطير بشكل طفيف.

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