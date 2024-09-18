2.53 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

سجلت تداولات أسواق الأسهم المحلية 2.53 مليار درهم خلال جلسة أمس، بدعم من صفقات كبيرة بلغ عددها 15 صفقة أبرمت على أسهم شركة أدنوك للغاز المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، فيما تماسكت المؤشرات العامة للأسواق المالية الملية لتغلق قريبة من مستوياتها السابقة، بدعم من الاستثمار المؤسسي.

وشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية إبرام نحو 24 ألف صفقة، تم من خلالها تداول 605 ملايين سهم تقريباً، بقيمة إجمالية بلغت 2.2 مليار درهم.

وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار 23 شركة مقابل تراجع أسعار 40 شركة فيما أغلقت 51 شركة على استقرار من دون تغيير، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على انخفاض طفيف بلغت نسبته 0.05% عند مستوى الإغلاق البالغ 9422 نقطة.

وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت نحو 69 مليون درهم صافي شراء خلال الجلسة، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على حصة 55% تعادل ما يقارب 1.2 مليار درهم من إجمالي قيمة التداولات.

كما أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن السوق أن المستثمرين المؤسساتيين ضخوا نحو 75 مليون درهم استثمارات جديدة في سوق أبوظبي.

وشهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 335 مليون درهم بتنفيذ 10.3 ألف صفقـة توزعت عـلى 186 مليون سهم، فيما أغلق المؤشر العام للسوق على 4390 نقطة بانخفاض طفيف بلغت نسبته 0.114% ، في الوقت الذي شهد فيه التداول ارتفاع 18 شركة وهبوط 20 شركة وثبات أسعار 15 شركة.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 99 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 102 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين، فقد بلغت قيمة مشترياتهم 16.8 مليون درهم، في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 53.4 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

وبلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من أسهم سوق دبي نحو 129 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38.6 % من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 177 مليون درهم لتشكل ما نسبته 53% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 48 مليون درهم صافي بيع.