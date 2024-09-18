علياء المزروعي: تطوير شراكات جديدة لدعم أنشطة رواد الأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، اجتماع طاولة مستديرة مع 20 مديراً ورئيساً تنفيذياً لصناديق رأس المال الجريء؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك لدعم منظومة ريادة الأعمال في الدولة ورفدها بالفرص التي تسهم في نمو أعمال الشركات الناشئة التي يقودها رواد الأعمال، وتعزيز توسعها بالقطاعات الاقتصادية الجديدة، ودعم تزويدها بالمهارات الأساسية بما يعزز فرصها في التمويل والشراكات والفرص الاستثمارية، والتواصل مع المستثمرين في الدولة وفي الأسواق الخارجية.

وقالت معالي علياء المزروعي: تؤمن دولة الإمارات بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تُمثل محركاً رئيساً لبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة والابتكار والتنافسية، وفي هذا الإطار، نواصل جهودنا الوطنية لتطوير بيئة ريادة الأعمال في الدولة لتصبح أكثر جاذبية لأصحاب المشاريع الناشئة والمبتكرين والمواهب، وأن تكون الموطن الأول لريادة الأعمال بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات الأجندة الوطنية لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت: يُشكل الاجتماع مع صناديق رأس المال الجريء المعنية بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، خطوة مهمة لتبادل النقاش والخبرات حول أفضل الخبرات والممارسات والسياسات المتبعة في قطاع ريادة الأعمال.

وأشارت معاليها، خلال الاجتماع، إلى أن دولة الإمارات تمتلك بيئة محفزة للمستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال وصفقات الاستثمار الجريء، لا سيما أنها جاءت في المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد صفقات الاستثمار الجريء، والثانية من حيث قيمة هذه الاستثمارات، التي جذبتها أسواق رأس المال الناشئة، في النصف الأول من عام 2024، وذلك وفقاً لتقرير منصة «ماغنت».