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اقتصاد

«الاتحادية للضرائب» تعزز دور «الوكلاء» بدعم الخاضعين للضريبة

خلال الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين (من المصدر)
19 سبتمبر 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب الدور المحوري للوكلاء الضريبيين المعتمدين في تعزيز الوعي الضريبي، وخلق بيئة ضريبية شفافة من خلال مساندة الخاضعين للضريبة بصفة عامة ولضريبة الشركات بصفة خاصة ومُساعداتهم على الامتثال بكفاءة ودقة عالية.
وأشارت خلال «الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين» لعام 2024 الذي نظمته «الهيئة» أمس، بمشاركة 180 وكيلاً ضريبياً معتمداً وعدد من المسؤولين بـ«الهيئة».
وأكدت زهرة الدهماني، مديرة إدارة خدمات دافعي الضرائب بالهيئة الاتحادية للضرائب، في كلمتها الافتتاحية أهمية التطوير المهني المستمر للوكلاء الضريبيين، لضمان ممارستهم هذه المهنة المهمة وفقاً لأفضل المعايير واستناداً إلى الخبرات العلمية والعملية اللازمة لتأدية دورهم على أكمل وجه.
وقالت إن «الهيئة» تلتزم بدعم الوكلاء الضريبيين من خلال برامج التوعية وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتعزيز دورهم في إيجاد بيئة ضريبية تحفز تطور الأعمال وتشجع الخاضعين للضريبة على الامتثال لواجباتهم والتزاماتهم بموجب قانون ضريبة الشركات، الذي دخل حيز التنفيذ منذ الأول من شهر يونيو 2023.
وأكدّت حرص «الهيئة» على إشراك الوكلاء الضريبيين والتواصل الفعال معهم ليبقوا على اطلاع بآخر التطورات والتشريعات في نظام ضريبة الشركات، مضيفة أن الملتقى السنوي للوكلاء الضريبيين دليل على التزام «الهيئة» بتعزيز الوعي والفهم الشامل للقوانين واللوائح الضريبية خاصة فيما يتعلق بتطبيق التشريعات والأحكام والتسهيلات المتعلقة بضريبة الشركات لمختلف قطاعات الأعمال، بما فيها الأشخاص القائمين في المناطق الحرة.

الهيئة الاتحادية للضرائب
الإمارات
الضرائب
الوكلاء الضريبيون
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