«الاتحاد للطيران» تشارك في معرض بالي الدولي للطيران

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك «الاتحاد للطيران»، في معرض بالي الدولي للطيران لتسليط الضوء على رحلاتها إلى إندونيسياً بعد كشفها عن خطط لتعزيز الرحلات إلى بالي وجاكارتا في صيف 2025.

وقالت الشركة، إنها ستقوم بتشغيل رحلات يومية إلى بالي ابتداءً من أبريل 2025، وجاء هذا الإعلان بعد ثلاثة أشهر فقط على إطلاقها أربع رحلات أسبوعية مباشرة إلى الجزيرة، استجابة للطلب العالي من المسافرين.

وقال آريك دي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات في «الاتحاد للطيران»، إن هناك إقبالاً كبيراً على رحلات الناقلة إلى بالي، حيث تعدت عوامل إشغال المقاعد نسبة 90 بالمئة خلال الأشهر الأولى من التشغيل، وسنزيد عدد الرحلات لتصبح رحلة يومية في صيف 2025، إضافة إلى تشغيل رحلتين يوميتين إلى جاكارتا ابتداءً من أغسطس المقبل.