«الاقتصاد» تناقش سياسات استقطاب المواهب في الإمارات

دبي (الاتحاد)

نظمت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات بالتعاون مع «إنتيجرا سفن» (Integra Seven)، شركة الاستشارات الرائدة في مجال البحوث والسياسات العامة والتي يقع مقرها في إمارة دبي، طاولة مستديرة حول سياسات المواهب المستقبلية في الإمارات.

وجمع هذا الحدث كبار الممثلين من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وقدم نظرة حصرية أولية عن تقرير «المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024»، المقرر إصداره في أكتوبر.

شارك في الفعالية قادة الأعمال وخبراء متخصصون في استقطاب المواهب من مؤسسات بارزة، مثل «Fragomen»، و«دو»، و«AWS»، و«Coffeee.io»، و«موانئ دبي العالمية»، و«مدينة دبي للمعرفة»، ومجموعة «دلسكو»، و«اتصالات»، و«HSBC»، و«MCG Talent»، و«نبتة للرعاية الصحية»، و«Standard Chartered»، و«Stripe».

وناقش الحضور أحدث الاتجاهات في مجال المواهب التقنية، وبحثوا الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات في السوق العالمية حاضنة للكفاءات وأصحاب المهارات العالية.

وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، على الدور الحاسم للتعاون بين القطاعين العام والخاص في صياغة السياسات المستقبلية.

وقال معاليه: الحوار بين القطاعين العام والخاص هو محور النهج الذي نتبناه في تطوير أجندتنا الاقتصادية الوطنية. وهذه الطاولة المستديرة حول استقطاب المواهب هي جزء من سلسلة من المناقشات المهمة التي تدعم رؤيتنا الأوسع في صياغة سياسات تضمن النمو المستمر وتدعم التنوع الاقتصادي، وتعزز طموحاتنا نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.