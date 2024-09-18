الخميس 19 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«الاقتصاد» تناقش سياسات استقطاب المواهب في الإمارات

ثاني الزيودي خلال مشاركته بالحدث (من المصدر)
19 سبتمبر 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس

نظمت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات بالتعاون مع «إنتيجرا سفن» (Integra Seven)، شركة الاستشارات الرائدة في مجال البحوث والسياسات العامة والتي يقع مقرها في إمارة دبي، طاولة مستديرة حول سياسات المواهب المستقبلية في الإمارات. 
وجمع هذا الحدث كبار الممثلين من القطاعات الاقتصادية الحيوية، وقدم نظرة حصرية أولية عن تقرير «المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات 2024»، المقرر إصداره في أكتوبر.
شارك في الفعالية قادة الأعمال وخبراء متخصصون في استقطاب المواهب من مؤسسات بارزة، مثل «Fragomen»، و«دو»، و«AWS»، و«Coffeee.io»، و«موانئ دبي العالمية»، و«مدينة دبي للمعرفة»، ومجموعة «دلسكو»، و«اتصالات»، و«HSBC»، و«MCG Talent»، و«نبتة للرعاية الصحية»، و«Standard Chartered»، و«Stripe».
وناقش الحضور أحدث الاتجاهات في مجال المواهب التقنية، وبحثوا الاستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارات في السوق العالمية حاضنة للكفاءات وأصحاب المهارات العالية.
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية والوزير المكلف بملف استقطاب واستبقاء المواهب العالمية، على الدور الحاسم للتعاون بين القطاعين العام والخاص في صياغة السياسات المستقبلية.
وقال معاليه: الحوار بين القطاعين العام والخاص هو محور النهج الذي نتبناه في تطوير أجندتنا الاقتصادية الوطنية. وهذه الطاولة المستديرة حول استقطاب المواهب هي جزء من سلسلة من المناقشات المهمة التي تدعم رؤيتنا الأوسع في صياغة سياسات تضمن النمو المستمر وتدعم التنوع الاقتصادي، وتعزز طموحاتنا نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.

وزارة الاقتصاد
ثاني الزيودي
الإمارات
المواهب
آخر الأخبار
صورة مجمعة لكامالا هاريس ودونالد ترامب
الأخبار العالمية
استطلاعات: تعادل هاريس وترامب
اليوم 17:21
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
الرياضة
الشارقة تستضيف الجولة الثالثة من بطولة خالد بن محمد بن زايد للجوجيتسو
اليوم 17:17
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
الرياضة
«المحترفين» تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في أغسطس
اليوم 17:13
صورة جماعية مع الخريجين
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج دفعة من طلبة الماجستير بالكلية العليا للتجارة في باريس - فرع دبي
اليوم 17:06
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اقتصاد
«غرف دبي» تستعرض فرص تعزيز الشراكات العالمية
اليوم 16:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©