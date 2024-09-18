550 مليون درهم لتعزيز الصادرات غير النفطية الإماراتية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

وقع مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، بالتعاون مع شركة «الاتحاد لائتمان الصادرات»، و«بنك أبوظبي الأول» و«ناتيكسيس» للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، اتفاقيةً مشتركة بهدف تقديم تسهيلات ائتمانية متجددة لشركة «ترافيغورا» إحدى الشركات المتخصصة عالمياً في قطاع السلع، بقيمة 150 مليون دولار (550 مليون درهم) لمدة عامين لتمويل عمليات استحواذها على السلع غير النفطية إماراتية المنشأ، حيث ستكون هذه السلع مخصصة للتصدير وإعادة التصدير، الأمر الذي يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركزٍ حيوي في شبكات التجارة الدولية.

وتعكس هذه الشراكة بين «مكتب أبوظبي للصادرات» و«بنك أبوظبي الأول» و«ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار» المناخ الاستثماري المتميز في دولة الإمارات، والأهمية الاستراتيجية للقطاعات غير النفطية.

كما تستهدف صفقة التمويل التي تم الإعلان عنها خلال حفل توقيع بين «الاتحاد لائتمان الصادرات» والأطراف المعنية أقيم مؤخراً، في أبوظبي، تقديم الدعم لشركة «ترافيغورا» لتوسيع نطاق استحواذها على السلع غير النفطية الإماراتية المنشأ حول العالم.

وقال محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، رئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، إن هذه الشراكة تتماشى مع التطلعات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية لمكتب أبوظبي للصادرات، إذ إن هذا التعاون الاستراتيجي بين البنوك والمؤسسات المحلية والعالمية يعزز قدرة الشركات الإماراتية ويوسع نطاق أعمالها للتواجد في مختلف الأسواق العالمية، كما يعد دافعاً قوياً لنمو الصادرات الوطنية، ويسهم في تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات، وترسيخ موقعها كشريك رئيسي وفاعل في التجارة الدولية.

من جهتها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن هذه الشراكة تجسّد مناخ الاستثمار المستقر الذي تتمتع به دولة الإمارات، وتنامي تركيزها على القطاعات غير النفطية، كما سيكون لها انعكاسات إيجابية على تعزيز القيمة المحلية، وترسيخ المكانة المرموقة لدولة الإمارات كمصدر موثوق للسلع الأساسية على مستوى العالم.

وبدوره أفاد خليل فاضل المنصوري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات، بأن الاتفاقية تأتي كامتداد للجهود المستمرة في توسيع نطاق علاقات المكتب الاستراتيجية، بهدف توحيد المبادرات الداعمة لتنمية الصادرات الوطنية من خلال توفير حلول تمويلية مرنة وموثوقة.

وذكر ستيفان جانسما، المدير المالي في مجموعة «ترافيغورا»، أن هذه الخطوة الاستراتيجية تعكس تنامي أهمية دولة الإمارات كمُنِتجٍ للموارد غير النفطية.

ومن جانبها قالت باربرا ريكاردي، المتحدثة باسم فرع «ناتيكسيس للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار» في مركز دبي المالي العالمي، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط والقوقاز وآسيا الوسطى، إن المساهمة في دعم جهود شركة «ترافيغورا» لزيادة معدلات تصدير السلع من دولة الإمارات، سيعزز أيضاً من رؤية دولة الإمارات الاستراتيجية لتوسيع صادراتها غير النفطية،.

وحول هذه الشراكة قالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول، إن البنك يواصل تعزيز دوره الفاعل في دعم الصفقات التي تساهم في نمو قطاع التجارة والاستثمارات العالمية في الدولة.