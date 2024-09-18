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اقتصاد

«غرفة دبي العالمية» تستعرض فرص توسع الشركات في تنزانيا وأوغندا

«غرفة دبي العالمية» تستعرض فرص توسع الشركات في تنزانيا وأوغندا
19 سبتمبر 2024 01:03

دبي (الاتحاد)

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نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية جديدة ضمن مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر»؛ بهدف تسليط الضوء على فرص توسع الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في أسواق تنزانيا وأوغندا، وذلك بحضور أكثر من 100 ممثل لشركات القطاع الخاص في الإمارة.
واستعرضت الفعالية سبل التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين دبي وكلٍ من تنزانيا وأوغندا، وذلك عبر سلسلة من العروض التقديمية وحلقات النقاش التفاعلية مع خبراء ومختصين.
وقال حسن الهاشمي، نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: نلتزم بتعزيز قدرة مجتمع الأعمال في دبي على التوسع والنجاح في الأسواق العالمية الواعدة، ونحرص على إتاحة الفرص لبناء شراكات مثمرة ترسخ آفاق نمو واستدامة الأعمال، من خلال طرح واقع معطيات الأسواق المستهدفة، والتعريف بآليات ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية فيها.

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