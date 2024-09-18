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اقتصاد

أسعار الذهب تقفز لمستوى قياسي عقب خفض الفائدة الأميركية

الذهب
18 سبتمبر 2024 22:59

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأربعاء، بعدما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 2592.39 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1817 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2598.60 دولار عند التسوية.
وبدأ البنك المركزي الأميركي ما يُتوقع أن يكون تيسيرا ثابتا للسياسة النقدية بخفض تكاليف الاقتراض نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة بعد ارتفاعها لأعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين.
واستقر البلاتين عند 981.10 دولار للأوقية، فيما انخفض البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 1081 دولارا.

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المصدر: وكالات
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