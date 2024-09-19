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اقتصاد

الذهب يحافظ على مكاسبه بعد الخفض الكبير للفائدة الأميركية

الذهب يحافظ على مكاسبه بعد الخفض الكبير للفائدة الأميركية
19 سبتمبر 2024 09:07

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد أن سجلت مستوى قياسياً مرتفعاً في الجلسة السابقة بعدما قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي خفض أسعار الفائدة بشكل كبير.
وبحلول الساعة 0319 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب تقريباً عند 2562.85 دولار للأوقية، بعد أن صعد إلى ذروة قياسية عند 2599.92 دولار أمس الأربعاء.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2587.40 دولار.

ويميل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً إلى أن يصبح استثماراً مفضلاً في ظل أسعار الفائدة المنخفضة.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 30.26 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 972.06 دولار، بينما انخفض البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1059.97 دولار.

المصدر: وكالات
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