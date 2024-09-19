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اقتصاد

الدولار يتعافى في أعقاب الخفض الكبير للفائدة الأميركية

الدولار يتعافى في أعقاب الخفض الكبير للفائدة الأميركية
19 سبتمبر 2024 09:26

ارتفع الدولار اليوم الخميس متعافياً من الهبوط السابق في أعقاب الخفض الكبير لأسعار الفائدة الذي أعلنه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وبدأ البنك المركزي أمس الأربعاء دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المعتاد بلغ نصف نقطة مئوية. وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول إن ذلك يهدف إلى إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل البطالة منخفضاً بعدما تراجع التضخم.
وتعافى الدولار من أدنى مستوى في أكثر من عام مقابل مجموعة من العملات والذي بلغه في الجلسة السابقة، وسجل ارتفاعاً طفيفاً في أحدث قراءة عند 101.03.
ومقابل الين، ارتفع الدولار 0.58 بالمئة إلى 143.12. وهبط اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1113 دولار، مبتعداً عن أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وتراجع الجنيه الإسترليني 0.11 بالمئة إلى 1.3199 دولار بعد أن سجل ذروة بلغت 1.3298 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس  2022.

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وارتفع الدولار الأسترالي 0.05 بالمئة مقابل نظيره الأميركي إلى 0.6768 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.04 بالمئة إلى 0.6210 دولار.

المصدر: وكالات
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