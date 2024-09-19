ارتفاع أسعار النفط بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد خفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية لكن المخاوف القائمة بشأن الطلب العالمي حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 36 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 74.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 34 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 71.15 دولار للبرميل.

وتعافى الخامان القياسيان بعد هبوطهما في التعاملات الآسيوية المبكرة.



وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء. وعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة لكن السوق استقبلت هذا الخفض على أنه علامة على شح في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.