الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية

ارتفاع أسعار النفط بعد خفض أسعار الفائدة الأميركية
19 سبتمبر 2024 11:06

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد خفض كبير لأسعار الفائدة الأميركية لكن المخاوف القائمة بشأن الطلب العالمي حدت من المكاسب.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 36 سنتاً أو 0.5 بالمئة إلى 74.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0618 بتوقيت جرينتش، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر 34 سنتاً أو 0.3 بالمئة إلى 71.15 دولار للبرميل.
وتعافى الخامان القياسيان بعد هبوطهما في التعاملات الآسيوية المبكرة.

وخفض المركزي الأميركي أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية أمس الأربعاء. وعادة ما يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على الطاقة لكن السوق استقبلت هذا الخفض على أنه علامة على شح في سوق العمل، مما قد يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد.

أخبار ذات صلة
النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأميركية
النفط يهبط لأول مرة في 3 أيام قبيل قرار الفائدة الأميركية
المصدر: وكالات
النفط
أسعار النفط
آخر الأخبار
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
التعليم والمعرفة
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
اليوم 08:32
بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%
اقتصاد
بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%
اليوم 08:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©