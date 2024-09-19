"فيرسيس" و"أنالوج" تعلنان عن مشروع للمدن الذكية في أبوظبي

أعلنت فيرسيس، شركة الحوسبة المعرفية المتخصصة في أنظمة الجيل التالي الذكية، عن أول مشروع في سلسلة من مشروعات المدن الذكية المشتركة، مع شركة "أنالوج" المتخصصة في حوسبة الحافّة، تركّز على ربط الأشخاص والأماكن والأشياء بسلاسة، باستخدام أجهزة استشعار ذكية وأجهزة الواقع المختلط.

وقالت الشركة، في بيان صحفي اليوم، إن هذا المشروع التجريبي هو الأول في سلسلة من المشروعات التجارية، التي تتوقع الشركتان الممولتان من "جي 42"، تطويرها معا في العاصمة أبوظبي، بعوائد متوقّعة تصل إلى 3 ملايين دولار تقريبا.

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى محاكاة إدارة أسطول سيارات الأجرة في أبوظبي، لتقليل الازدحام والانبعاثات من خلال توظيف منصّة "جينيوس ™Genius"، لفهم كيفية تحسين عمليات أسطول سيارات الأجرة.

وتتضمن الأهداف الاستراتيجية للمشروع، زيادة عدد سيارات الأجرة العاملة، خلال فترات محددة من الطلب المرتفع، وضمان أعلى نشاط ممكن للأسطول، وتحديد التخصيص الأمثل للمهام لكل سيارة أجرة وسائق، إضافة إلى موازنة المتطلبات التشغيلية مع الموارد المتاحة، وجدولة وإجراء أنشطة الصيانة تلقائيا، وضمان حصول كل سيارة أجرة على الصيانة في الوقت المناسب، مع ضمان أن يكون ذلك متماشيا مع قدرات وإمكانات المنشأة.

وقال غابرييل رينيه، الرئيس التنفيذي لشركة فيرسيس: "متحمسون لبدء هذا المشروع الأول والشراكة مع أنالوج لتسخير قدرات جينيوس، التي تعدّ ملائمة بشكل مثالي للمدن الذكية، حيث يوجد العديد من أصحاب المصلحة، ولكلّ منهم أنظمة وأجهزة وطرق مختلفة لالتقاط ومعالجة بيانات الاستشعار في الوقت الحقيقي".

وأضاف أنه يمكن لأنالوج من خلال هذه الشراكة، استخدام الأدوات اللازمة لتحويل هذه البيانات من مصادر مختلفة إلى نموذج موحّد، يعتمد عليه وكلاء جينيوس باستمرار لتوليد الأفكار والتوصيات، بهدف تحقيق توفير كبير في التكاليف وتحسين الكفاءة لمشغلي الأساطيل.

من جانبه، قال أليكس كيبمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أنالوج" إن حوسبة الحافة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتماشى مع رؤية فيرسيس لعالم أكثر ذكاء، مع تسخير قدرات جينيوس لتوفير القيمة التجارية ودعم المهارات البشرية وتبسيط الحياة اليومية.

وأضاف أن مشروع المدينة الذكية يعد شهادة على التزام أبوظبي، بتطوير التكنولوجيا لمعالجة تحديات المجتمع في مجال التنقّل والرعاية الصحية والطاقة، ما يمهّد الطريق لمستقبل أكثر اتصالا واستدامة من خلال سلسلة مرتقبة من مشروعات المدن الذكية.

ومن خلال توظيف منصة "جينيوس Genius"، التي تقدمها فيرسيس، تهدف المبادرات المستقبلية في أبوظبي إلى التركيز على المشروعات في قطاعات رئيسة مثل التنقل الذكي، والرعاية الصحية والطاقة، بالتعاون مع أصحاب المصلحة في القطاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.