الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الدولار يتراجع بعد خفض الفائدة الأميركية

أوراق نقدية من الدولار الأميركي
19 سبتمبر 2024 16:12

تراجع الدولار اليوم الخميس في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ومراجعة توقعاته للسياسة النقدية.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.30 بالمئة إلى 100.57. وانزلق إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 100.21 في الجلسة السابقة.
وتلقى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي دعما من بيانات محلية مشجعة.
وارتفع الدولار الأسترالي 1.05 بالمئة ​​إلى 0.6834 دولار.
وفي الوقت نفسه، صعد الدولار النيوزيلندي 0.89 بالمئة إلى 0.6263 دولار بعد أن أظهرت بيانات انكماش اقتصاد نيوزيلندا 0.2 بالمئة في الربع الثاني، وهي نسبة أفضل من التوقعات التي رجحت أن الانكماش سيكون 0.4 بالمئة.
وصعد الدولار 0.54 بالمئة أمام الين إلى 143.07. وزاد اليورو 0.46 بالمئة إلى 1.1169 دولار، لكنه ظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.
وارتفعت الكرونة النرويجية في تعاملات لندن وزادت قليلا بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير لكنه قال إنه يخطط لخفضها في 2025. وصعدت الكرونة في أحدث تعاملات 0.64 بالمئة عند 10.4550 مقابل الدولار.
وارتفع الجنيه الإسترليني 0.45 بالمئة إلى 1.3287 دولار بعد أن سجل ذروة بلغت 1.3298 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022.

أخبار ذات صلة
الدولار يتعافى في أعقاب الخفض الكبير للفائدة الأميركية
الدولار يتأرجح قبل قرار المركزي الأميركي حول الفائدة
المصدر: وكالات
الدولار
الدولار الأميركي
آخر الأخبار
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
التعليم والمعرفة
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
اليوم 08:32
بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%
اقتصاد
بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%
اليوم 08:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©