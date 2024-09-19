الدولار يتراجع بعد خفض الفائدة الأميركية

تراجع الدولار اليوم الخميس في أعقاب خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس ومراجعة توقعاته للسياسة النقدية.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، 0.30 بالمئة إلى 100.57. وانزلق إلى أدنى مستوى له في أكثر من عام عند 100.21 في الجلسة السابقة.

وتلقى الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي دعما من بيانات محلية مشجعة.

وارتفع الدولار الأسترالي 1.05 بالمئة ​​إلى 0.6834 دولار.

وفي الوقت نفسه، صعد الدولار النيوزيلندي 0.89 بالمئة إلى 0.6263 دولار بعد أن أظهرت بيانات انكماش اقتصاد نيوزيلندا 0.2 بالمئة في الربع الثاني، وهي نسبة أفضل من التوقعات التي رجحت أن الانكماش سيكون 0.4 بالمئة.

وصعد الدولار 0.54 بالمئة أمام الين إلى 143.07. وزاد اليورو 0.46 بالمئة إلى 1.1169 دولار، لكنه ظل دون أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفعت الكرونة النرويجية في تعاملات لندن وزادت قليلا بعد أن أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير لكنه قال إنه يخطط لخفضها في 2025. وصعدت الكرونة في أحدث تعاملات 0.64 بالمئة عند 10.4550 مقابل الدولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.45 بالمئة إلى 1.3287 دولار بعد أن سجل ذروة بلغت 1.3298 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2022.



