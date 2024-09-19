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اقتصاد

سوق أبوظبي: صفقتان كبيرتان على "الشارقة الإسلامي" بقيمة 427.1 مليون درهم

سوق أبوظبي: صفقتان كبيرتان على "الشارقة الإسلامي" بقيمة 427.1 مليون درهم
19 سبتمبر 2024 15:48

 أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم تنفيذ صفقتين كبيرتين على أسهم "مصرف الشارقة الإسلامي".

 

ووفق بيانات سوق أبوظبي، تم تنفيذ الصفقتين على 194.1 مليون سهم، بقيمة 427.1 مليون درهم، بسعر 2.2 درهم للسهم الواحد.

 

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تعد الصفقات الكبيرة، آلية توفرها الأسواق المحلية للمستثمرين وشركات الوساطة، بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع، على أسهم شركة مدرجة، دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق.

 

ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، ولا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة، أو خلال آخر 52 أسبوعا.

 

المصدر: وام
صفقة
سوق أبوظبي للأوراق المالية
الشارقة الإسلامي
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