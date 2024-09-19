«أكاديمية أدنوك الفنية» تُخرّج 358 من الكفاءات الإماراتية في قطاع الطاقة

يوسف العربي (أبوظبي)

نظمت «أدنوك» اليوم حفل تخريج دفعة 2024 من المتدربين في برامج «أكاديمية أدنوك الفنية» ممن أكملوا بنجاح برامج التدريب الفني المتخصصة في قطاع الطاقة، لإعدادهم للعمل في المواقع والحقول المختلفة التابعة للشركة.

وضمت الدفعة الجديدة 358 متدرباً ضمن برامج متخصصة في قطاع الطاقة، شملت: دبلوم الصيانة الكهربائية، ودبلوم صيانة الأجهزة الدقيقة والتحكم، ودبلوم الصيانة الميكانيكية، ودبلوم عمليات معالجة النفط والغاز.

ويمتد البرنامج التدريبي على مدار 24 شهراً ويتضمن مراحل تدريب عملية ونظرية في كل من الأكاديمية والحقول التابعة للشركة، ويطبق أحدث حلول التكنولوجيا المتقدمة في مساقاته التدريبية لضمان تمكين الخريجين من تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذه التقنيات المتطورة في مسيرتهم المهنية، ودعم جهود «أدنوك» لتصبح شركة الطاقة الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في العالم.

تطوير القدرات

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها: تماشياً مع توجيهات القيادة بالاستثمار في تطوير قدرات أبناء الإمارات وصقل مهاراتهم وضمان جاهزيتهم للمستقبل، توفر «أدنوك» برامج تدريب متطورة تهدف لبناء كوادر وطنية مؤهلة للعمل في قطاع الطاقة وقادرة على المساهمة بشكل فعال في خطط التنمية المستدامة في الدولة. وهنأ معاليه الخريجين الجدد على انطلاق مرحلة جديدة في مسيرتهم المهنية في قطاع الطاقة.

وأوضح معاليه أهمية تأهيل وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدهم بأحدث الأدوات والتقنيات الحديثة، التي تعزز خبراتهم ومعارفهم في التطبيقات التكنولوجية، وتسهم في تعريفهم بالفرص المستقبلية المتاحة للاستفادة من الحلول القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مؤكداً حرص «أدنوك» على الاستفادة من التقنيات المتطورة لدعم جهودها الهادفة إلى المساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

وأكد معاليه أن «أكاديمية أدنوك الفنية» أصبحت مؤسسة رائدة في تقديم التعليم والتدريب الفني، وإعداد كوادر وطنية متميزة من جيل الشباب وتدريبها وإكسابها الخبرات العملية والمعرفة اللازمة لتلبية متطلبات «أدنوك» من الكفاءات الإماراتية القادرة على العمل بكفاءة في الحقول ومختلف المواقع التابعة للشركة وقيادة قطاع الطاقة في المستقبل، وتعزيز ريادة الدولة في هذا القطاع المهم.



توسعات جديدة

وعلى هامش الحفل، قام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر بجولة في المعرض الذي أقامته الأكاديمية، اطلع خلالها على مجالات تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في برامج التدريب المهني التي تقدمها الأكاديمية، والتي تمكّن الخريجين من المساهمة في تسريع نمو قطاع الطاقة في دولة الإمارات وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام كما اطلع معاليه على مشروع توسعة حرم «أكاديمية أدنوك الفنية» في منطقة الشوامخ، والذي يتضمن إنشاء مبنيين جديدين لتلبية الطلب المتزايد على المتدربين من شركات مجموعة «أدنوك»، وقاعات وفصول دراسية إضافية، وقاعات اختبار وتدريب عملي، ومرافق سكنية وترفيهية، ومبنى متعدد الأغراض.

ويوظف البرنامج التدريبي للأكاديمية أدوات وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة في مختلف جوانبه لتعزيز كفاءة العملية التعليمية وبرامج التدريب العملي، وذلك بما يشمل استخدام تقنيات متطورة مثل برمجية «هيكساجون» لمحاكاة العمليات التشغيلية، وتقنية «الواقع المعزز» للتدريب على العمليات واستخدام المعدات في بيئة افتراضية آمنة، وتقنية «الواقع الفعلي» للتعليم والتدريب التفاعلي عن بُعد، ونظام «SMARTi» الذكي لمراقبة السلامة التشغيلية، و«نظام إدارة العمل الإلكتروني» لمحاكاة التدريب، وأداة «EMISSIONx» لجمع البيانات بشكل فوري من مئات المصادر في المواقع التشغيلية بما يسهم في تقديم تنبؤات دقيقة لمصادر الانبعاثات.

وتخطط الأكاديمية لإدماج الذكاء الاصطناعي في برامجها التدريبية المختلفة لتعزيز ريادتها في مجال التدريب المهني لقطاع الطاقة.



الواقع المعزز

ومن جانبه قال علي التميمي خريج أكاديمية أدنوك الفنية، خلال استعراضه لآليات توظيف تقنية «الواقع المعزز» في المجالات التدريبية في المعرض المصاحب على هامش حفل التخرج إن هذه التقنية توفر محاكاة ثلاثية الأبعاد لتجسيد الأشياء وكأنها حقيقة ما يمكن المتدربين من التعرف عن قرب على تفاصيل الآلات والمعدات والتعامل معها وإصلاحها.

وقال علي الحوسني خريج أكاديمية أدنوك الفنية، إن تقنية الواقع المعزز تعزز مستويات الأمن والسلامة خلال عملية التدريب حيث تتم عملية التدريب هذه على الآلات وإصلاحها ضمن بيئة رقمية آمنة كما توفر مستويات عالية من الدقة وتدفق المعلومات.

ومن ناحيته استعرض عمر الطنيجي خريج أكاديمية أدنوك الفنية تقنية «محاكاة أنظمة العمل» لافتاً أنها توفر بيانات دقيقة عن عملية سير الأعمال في الموقع ما يدعم عملية اتخاذ القرار ويعزز كفاءة العمليات التشغيلية.

ومنذ تأسيسها نجحت «أكاديمية أدنوك الفنية» في تخريج أكثر من 6000 متدرب من الإماراتيين، ما يجعلها مساهماً فعالاً في رفد قطاع الطاقة بالدولة بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة والقادرة على العمل بكفاءة في هذا القطاع الحيوي. وتركز الأكاديمية على التطوير والتحديث المستمر لبرامجها التدريبية بما يتماشى مع الاحتياجات الحالية والمستقبلية لقطاع الطاقة وتقبل الأكاديمية 600 طالب سنوياً، ويبلغ إجمالي عدد المتدربين المسجلين حالياً في برامجها التدريبية المقدمة في كل من أبوظبي ومدينة الظنة 1300 متدرب. وتحظى برامج الأكاديمية بالاعتراف من «المنظمة البترولية لصناعة النفط البحرية» (OPITO)، و«المركز الوطني للمؤهلات» (NQC).