الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«مطارات دبي» تشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات الخليج بمسقط

«مطارات دبي» تشارك بمنتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات الخليج بمسقط
19 سبتمبر 2024 19:25

 

دبي (وام)
شاركت مطارات دبي، في منتدى الرؤساء التنفيذيين لمطارات دول مجلس التعاون الخليجي الأول الذي عقد أمس في مسقط.
بحث المنتدى سبل تعزيز التعاون وتطوير البنية الأساسية والخدمات اللوجستية بين مطارات دول الخليج العربية لمواكبة النمو السريع في حركة السفر والنقل الجوي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية بما يعود بالفائدة على شعوبها.
وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، إن المشاركة تعكس التزام مطارات دبي بتعزيز التعاون مع مطارات دول الخليج العربية من أجل خلق منظومة متكاملة تسهم في تطوير قطاع الطيران على المستويين الإقليمي والدولي.
ووصف المنتدى بأنه فرصة محورية لتبادل الخبرات والاستراتيجيات، التي من شأنها دعم التحول الرقمي وتبني الابتكار لتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين تجربة المسافرين في مطارات الخليج كافة.
وأضاف أنه مع النمو المستمر في أعداد المسافرين، تزداد الحاجة إلى تطوير الإجراءات وتكييف البنى التحتية، وتبني حلول تقنية مبتكرة تسهم في تحسين الخدمات المقدمة، ورفع مستوى الأمان والسلامة في المطارات، واصفاً المنتدى بأنه خطوة أساسية نحو تحقيق التكامل بين مطارات دول المجلس، وضمان استدامة النمو من خلال الشراكات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدراتنا المشتركة.
من جانبه قال الشيخ أيمن بن أحمد الحوسني، الرئيس التنفيذي لـ «مطارات عُمان»، رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للمطارات السابق، إن التعاون بين مطارات دول مجلس التعاون الخليجي لا يعزز فقط التكامل الاقتصادي بينها بل يسهم أيضاً في تعزيز مكانتها محوراً رئيساً في حركة الطيران العالمية. وأضاف أن هذه الشراكة الخليجية تسهم في دفع عجلة الابتكار وتطوير البنية الأساسية بما يدعم النمو المستدام لقطاع الطيران على المدى الطويل.

مطارات دبي
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:59
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
التعليم والمعرفة
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
اليوم 08:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©