الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«غرفة عجمان» وقنصلية باكستان تبحثان تنمية حجم التجارة البينية

«غرفة عجمان» وقنصلية باكستان تبحثان تنمية حجم التجارة البينية
19 سبتمبر 2024 19:29


عجمان (الاتحاد)
بحث سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان مع حسين محمد القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة سبل تنمية حجم التجارة البينية وزيادة فرص الاستثمارات المتبادلة في مجالات الصناعة التحويلية والمنتجات الزراعية والطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمقر الغرفة بحضور علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان وعلي زيب خان مستشار التجارة والاستثمار في قنصلية باكستان.
وأكد سالم السويدي أهمية اللقاء ودوره في فتح قناة للتواصل المباشر، لبحث فرص التعاون المشترك بين عجمان وباكستان ورصد فرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين دعماً لتحقيق غايات الغرفة الاستراتيجية والرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمار.
وأشار إلى أن عدد الأعضاء من الجنسية الباكستانية في غرفة عجمان، وصل إلى 4194 عضواً خلال عام 2023 تتركز أنشطتهم بمجالات تجارة التجزئة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية وأنشطة خدمات الإقامة والطعام.
واستعرضت غرفة عجمان مجموعة من المزايا والتسهيلات التي توفرها الإمارة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحية، والبناء والتشييد، والعقارات، والتعليم، والصحة، والخدمات.
واطلع الوفد على أبرز المعارض والفعاليات التي تنظمها الغرفة وفرص مشاركة الجانب الباكستاني فيها.

أخبار ذات صلة
«غرفة عجمان» تبحث فرص الاستثمار مع أوزبكستان
غرفة عجمان
آخر الأخبار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
علوم الدار
جبل جيس يسجل أقل درجة حرارة في الدولة
اليوم 08:59
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
التعليم والمعرفة
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
اليوم 08:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©