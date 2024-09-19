«غرفة عجمان» وقنصلية باكستان تبحثان تنمية حجم التجارة البينية



عجمان (الاتحاد)

بحث سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان مع حسين محمد القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة سبل تنمية حجم التجارة البينية وزيادة فرص الاستثمارات المتبادلة في مجالات الصناعة التحويلية والمنتجات الزراعية والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بمقر الغرفة بحضور علي راشد الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة عجمان وعلي زيب خان مستشار التجارة والاستثمار في قنصلية باكستان.

وأكد سالم السويدي أهمية اللقاء ودوره في فتح قناة للتواصل المباشر، لبحث فرص التعاون المشترك بين عجمان وباكستان ورصد فرص الاستثمار المتاحة لدى الطرفين دعماً لتحقيق غايات الغرفة الاستراتيجية والرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية للإمارة وجذب الاستثمار.

وأشار إلى أن عدد الأعضاء من الجنسية الباكستانية في غرفة عجمان، وصل إلى 4194 عضواً خلال عام 2023 تتركز أنشطتهم بمجالات تجارة التجزئة والتشييد والبناء والصناعات التحويلية وأنشطة خدمات الإقامة والطعام.

واستعرضت غرفة عجمان مجموعة من المزايا والتسهيلات التي توفرها الإمارة لأصحاب الأعمال والمستثمرين، والفرص المتاحة في قطاعات الصناعة، والتجارة، والسياحية، والبناء والتشييد، والعقارات، والتعليم، والصحة، والخدمات.

واطلع الوفد على أبرز المعارض والفعاليات التي تنظمها الغرفة وفرص مشاركة الجانب الباكستاني فيها.