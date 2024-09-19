39.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب في قيمتها السوقية بلغت نحو 39.2 مليار درهم، لتلامس قيمتها الإجمالية 3.65 تريليون درهم، وسط تدفق سيولة نقدية للتداولات بلغت قيمتها 2.89 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الأسواق بالدولة.

وتضاعفت قيمة السيولة التي تدفقت لأسواق الأسهم المحلية خلال جلسة الأمس، مدفوعة بارتفاع معنويات المستثمرين وتحسن شهيتهم للشراء، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أمس الأول أسعار الفائدة الأساس بقيمة 50 نقطة، وتوقعات بخفض أخر بقيمة مساوية قبل نهاية العام الجاري، وهو الأمر الذي تجاوز توقعات أكثر المراقبين تفاؤلاً.

وتظهر البيانات أن المستثمرين المواطنين ضخوا سيولة نقدية جديدة في أسهم الشركات المدرجة بلغت قيمتها نحو 422 مليون درهم صافي شراء، خلال الجلسة.

وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، إبرام نحو 32 ألف صفقة تم من خلالها تداول 751 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.52 مليار درهم.

كما شهدت الجلسة إبرام صفقتين كبيرتين على أسهم مصرف الشارقة الإسلامي تم من خلالهما تداول 194.14 مليون سهم بسعر 2.2 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية بلغت 427.1 مليون درهم.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 32.5 مليار درهم جديدة، لتبلغ 2.905 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية.

وتظهر البيانات أن محصلة التداولات في سوق أبوظبي كانت ارتفاع أسعار السوق لـ44 شركة مقابل تراجع أسعار 25 شركة، فيما استقرت أسعار 45 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.

ووفقاً لبيانات السوق فقد بلغت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب 410 ملايين درهم صافي بيع، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقارب 33% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الجلسة.

إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 373 مليون درهم بتنفيذ 10.2 ألف صفقـة توزعت عـلى 178.4 مليون سهم.

وأغلق المؤشر على 4.421.52 نقطة أرتفاع بلغت نسبته 0.713%، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار أسهم 24 شركة وهبوط 22 شركة وثبات أسعار 7 شركات من دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية لها أول أمس.

وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة مكاسب بقيمة 6.7 مليار درهم لترتفع إلى 743.65 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 115.7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 86.9 مليون درهم.

كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 17 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 28 مليون درهم.

أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 9.24 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 39.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها.

ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 141.9 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 154.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.4% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 12.4 مليون درهم صافي بيع.