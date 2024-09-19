الجمعة 20 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

39.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

39.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
20 سبتمبر 2024 00:57

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
أميركا: زيارة محمد بن زايد تعزز علاقاتنا الثنائية واستقرار المنطقة
خبراء: الإمارات ضمن الأفضل عالمياً بإنتاج وابتكار التكنولوجيا الطبية

حققت الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية مكاسب في قيمتها السوقية بلغت نحو 39.2 مليار درهم، لتلامس قيمتها الإجمالية 3.65 تريليون درهم، وسط تدفق سيولة نقدية للتداولات بلغت قيمتها 2.89 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن الأسواق بالدولة.
وتضاعفت قيمة السيولة التي تدفقت لأسواق الأسهم المحلية خلال جلسة الأمس، مدفوعة بارتفاع معنويات المستثمرين وتحسن شهيتهم للشراء، بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أمس الأول أسعار الفائدة الأساس بقيمة 50 نقطة، وتوقعات بخفض أخر بقيمة مساوية قبل نهاية العام الجاري، وهو الأمر الذي تجاوز توقعات أكثر المراقبين تفاؤلاً.
وتظهر البيانات أن المستثمرين المواطنين ضخوا سيولة نقدية جديدة في أسهم الشركات المدرجة بلغت قيمتها نحو 422 مليون درهم صافي شراء، خلال الجلسة.
وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، إبرام نحو 32 ألف صفقة تم من خلالها تداول 751 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2.52 مليار درهم.
كما شهدت الجلسة إبرام صفقتين كبيرتين على أسهم مصرف الشارقة الإسلامي تم من خلالهما تداول 194.14 مليون سهم بسعر 2.2 درهم للسهم الواحد وبقيمة إجمالية بلغت 427.1 مليون درهم.
وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 32.5 مليار درهم جديدة، لتبلغ 2.905 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية.
وتظهر البيانات أن محصلة التداولات في سوق أبوظبي كانت ارتفاع أسعار السوق لـ44 شركة مقابل تراجع أسعار 25 شركة، فيما استقرت أسعار 45 شركة من دون تغيير مقارنة مع أسعار إغلاقها أول أمس.
ووفقاً لبيانات السوق فقد بلغت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب 410 ملايين درهم صافي بيع، فيما استحوذ المستثمرون الأجانب على ما يقارب 33% من إجمالي قيمة التداول في السوق خلال الجلسة.
إلى ذلك شهد سوق دبي المالي تداولات بقيمة 373 مليون درهم بتنفيذ 10.2 ألف صفقـة توزعت عـلى 178.4 مليون سهم.
وأغلق المؤشر على 4.421.52 نقطة أرتفاع بلغت نسبته 0.713%، وكانت محصلة التداولات ارتفاع أسعار أسهم 24 شركة وهبوط 22 شركة وثبات أسعار 7 شركات من دون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية لها أول أمس.
وحققت القيمة السوقية للشركات المدرجة مكاسب بقيمة 6.7 مليار درهم لترتفع إلى 743.65 مليار درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية أمس.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم نحو 115.7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 86.9 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 17 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 28 مليون درهم.
أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 9.24 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 39.3 مليون درهم خلال الفترة نفسها.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال الجلسة نحو 141.9 مليون درهم لتشكل ما نسبته 38% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 154.3 مليون درهم لتشكل ما نسبته 41.4% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 12.4 مليون درهم صافي بيع.

أسواق الأسهم
الإمارات
أسواق الأسهم الإماراتية
أسواق المال
أسواق المال الإماراتية
سوق أبوظبي للأوراق المالية
سوق دبي المالي
آخر الأخبار
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
الرياضة
بلباو يصطاد نقاط «المباراة المبكرة»!
اليوم 08:53
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اقتصاد
الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا
اليوم 08:49
القبض على برشلونة في موناكو
الرياضة
القبض على برشلونة في موناكو
اليوم 08:48
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
التعليم والمعرفة
"ناسا" و"سبيس إكس" تستعدان لإطلاق مهمة مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية
اليوم 08:32
بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%
اقتصاد
بنك اليابان يبقي على الفائدة دون تغيير عند 0.25%
اليوم 08:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©