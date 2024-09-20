النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بعد خفض الفائدة الأميركية

لم تشهد أسعار النفط تغيراً يذكر في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة لكنها تتجه إلى إنهاء الأسبوع على ارتفاع سيكون الثاني على التوالي، وذلك بعد خفض كبير في أسعار الفائدة الأميركية وتراجع المخزونات العالمية.

وبحلول الساعة 0027 بتوقيت جرينتش، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتاً، أو 0.3 بالمئة، إلى73.69 دولار للبرميل، لكنها ارتفعت 4.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي ستة سنتات إلى 72.01 دولار للبرميل، وحققت مكاسب خلال الأسبوع بلغت 4.8 بالمئة.

وبدأ الخامان القياسيان التعافي بعد تراجعهما إلى أدنى مستوياتهما في نحو ثلاث سنوات في العاشر من سبتمبر، وسجلا مكاسب في خمس من بين سبع جلسات منذ ذلك الحين.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية يوم الأربعاء.