الذهب يرتفع بأكثر من 1% مع بدء التيسير النقدي في أميركا

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة الجمعة بعد أن بدء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) دورته للتيسير النقدي بخفض أسعار الفائدة نصف نقطة مئوية مما رفع المعدن الأصفر في الجلسة السابقة لأعلى مستوى له على الإطلاق ويصل إلى ما يقل ببضع سنتات عن مستوى 2600 دولار.



وبحلول الساعة 1549 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 2586.99 دولار للأوقية.

كما صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2612.50 دولار.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 بالمئة إلى 31.06 دولار للأوقية بعدما وصلت في الجلسة السابقة لأعلى مستوى لها منذ يوليو.

وزاد البلاتين 2.4 بالمئة إلى 991.95 دولار. وربح البلاديوم ثلاثة بالمئة ليصل إلى 1094.11 دولار.