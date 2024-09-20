مذكرة تفاهم بين «روريكس القابضة» الإماراتية و«موانئ أداني» الهندية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «روريكس القابضة»، الشركة العالمية المبتكرة في مجال تسهيل التجارة، والمتخصصة في تقديم الخدمات المالية والتمويل التجاري والاستشارات وتبادل السلع وقطاعات التأمين التجاري، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة»، أكبر مطور ومشغل للموانئ والخدمات اللوجستية المتكاملة في الهند، وذلك خلال منتدى الأعمال الإماراتي الهندي.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تسخير مكامن القوة لدى الشركتين لدمج التقنيات المتقدمة في منصاتهما اللوجستية والتجارية وبناء تعاون بنّاء من شأنه إحداث تغييرات جوهرية في منظومة سوق السلع الأساسية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية رئيس مجلس الإدارة التنفيذي، روريكس القابضة: ستسهم شراكتنا مع «موانئ أداني» في إنشاء منظومة مبتكرة وفعالة لسوق السلع الأساسية، ونتطلع من خلال دمج خبراتنا الغنية المشتركة في البنية الأساسية للسوق والمنصات المالية العاملة وفق القوانين واللوائح وقوة موانئ أداني في مجال الخدمات اللوجستية وإدارة الموانئ، إلى الارتقاء بتقنيات تداول السلع الأساسية وتخزينها وإدارتها.

من جهته، قال كاران أداني، مدير عام شركة موانئ أداني والمنطقة الاقتصادية الخاصة: تشكل هذه الشراكة فرصة قيّمة لإعادة رسم ملامح مشهد تجارة السلع الأساسية، ونسعى من خلال الاستثمار في التقنيات المتقدمة والجمع بين خبراتنا، إلى إحداث تغييرات جوهرية في الطريقة التي تعمل بها أسواق السلع مثل تحسين الكفاء ة والابتكار في العمليات.

ويعد التعاون بين روريكس القابضة وموانئ أداني خطوة مهمة نحو تحقيق طموحنا في تبوؤ مكانة مرموقة ضمن كبرى شركات البنية التحتية المتكاملة للنقل والخدمات اللوجستية على مستوى العالم، وتوفير خدمات شاملة ومتكاملة.

وتمثل هذه الشراكة تطوراً مهماً لتعزيز الابتكار والنمو في سوق السلع الأساسية، وبناء بيئة تجارية سلسة تكون أكثر أماناً وشفافية لأصحاب المصلحة والمعنيين في جميع أنحاء العالم.