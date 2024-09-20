62 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية خلال أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في قيمتها السوقية بقيمة 62 مليار درهم خلال الأسبوع الحالي، مدفوعة بتدفق سيولة نقدية عالية على التداولات في سوقي «أبوظبي» و«دبي» بلغت قيمتها الإجمالية 11.2 مليار درهم، وسط موجة شراء من المحافظ والصناديق الاستثمارية التي ضخت استثمارات جديدة في أسهم المدرجة في السوقين بقيمة 531 مليون درهم صافي شراء، خلال الأسبوع.

وتفصيلاً، شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 0.94% تعادل زيادة بقيمة 88.19 نقطة ليبلغ 9438.51 نقطة يوم أمس مقارنة مع 9350.32 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، فيما حققت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة مكاسب بلغت قيمتها 51 مليار درهم لتصل إلى 2.894 تريليون درهم وفقا لأسعار الإغلاق الرسمية بنهاية جلسة تداولات الأمس مقارنة مع 2.843 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وبلغت قيمة التداولات الأسبوعية 9.2 مليار درهم تم تداولها من خلال 128 ألف صفقة توزعت على 2.6 مليار سهم.

وكانت محصلة التداولات خلال الأسبوع ارتفاع أسعار 51 شركة مقابل تراجع أسعار 30 شركة فيما أغلقت 33 شركة على استقرار مقارنة مع أسعار إغلاقها بنهاية الأسبوع السابق.

وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب بلغت 142 مليون درهم صافي بيع خلال الأسبوع. كما بلغت محصلة تداولات المؤسسات والمحافظ الاستثمارية 406 ملايين درهم صافي شراء.

إلى ذلك أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على مستوى 4436.37 نقطة أمس مرتفعاً بنسبة 1.27% تعادل زيادة بقيمة 55.9 نقطة، مقارنة مع 4380.49 نقطة بنهاية الأسبوع السابق. ارتفعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بنحو 11 مليار درهم لتبلغ 747 مليار درهم بنهاية جلسة الأمس مقارنة مع قيمتها البالغة 736 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي.

وشهد السوق إبرام 52 ألف صفقة تم من خلالها تداول 987 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 2 مليار درهم.

وتظهر البيانات أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم في سوق دبي المالي خلال هذا الأسبوع بلغت نحو 1.031 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 51.51% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال نفس الفترة نحو 977 مليون درهم لتشكل ما نسبته 48.8% من إجمالي قيمة المبيعات، ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 54.6 مليون درهم، صافي شراء.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع نحو 1.463 مليار درهم لتشكل ما نسبته 73% من إجمالي قيمة التداول.

وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال نفس الفترة نحو 1.338 مليار درهم لتشكل ما نسبته 66.8 % من إجمالي قيمة التداول.

ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 125 مليون درهم، صافي شراء.