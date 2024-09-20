«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال الجورجي

دبي (الاتحاد)

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الجورجي، مما يشكل خطوة حيوية تسهم في الارتقاء بالشراكات الاقتصادية، وتعزيز الفرص المشتركة بين مجتمعات الأعمال في دبي وجورجيا، ودعم نمو حركة التجارة والاستثمارات البينية.

وتعكس هذه الخطوة تنامي جاذبية دبي الاستثمارية للشركات والمستثمرين من جورجيا، حيث حققت التجارة البينية غير النفطية بين دبي وجورجيا نمواً سنوياً بنسبة 8.5% لتصل قيمتها إلى 1.76 مليار درهم خلال العام الماضي.

وبلغ عدد الشركات الجورجية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 89 شركة بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

وناقش الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الجورجي سبل تعزيز التنسيق والتعاون، وتنظيم فعاليات الأعمال الثنائية، بالإضافة إلى بحث الفرص وتبادل الخبرات والمعلومات.

وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: يسهم تأسيس مجلس الأعمال الجورجي بدور مهم في تعزيز العلاقات الثنائية عبر بناء منظومة فعّالة للتواصل والتعاون، وسيعمل المجلس الجديد على تعزيز ممارسة الأعمال التجارية في دبي بالنسبة للشركات الجورجية، كما سيشكل صوت مجتمع الأعمال الجورجي في الإمارة، ويسهم في رعاية مصالح الشركات الجورجية في دبي، ومساعدتها على تحقيق النجاح المستدام.

وتمثل مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي.