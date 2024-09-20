خبراء عقاريون لـ«الاتحاد»: شراكة «مبادلة» و«الدار» ترسم ملامح جديدة للقطاع العقاري

يوسف العربي (أبوظبي)

تسهم الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) ومجموعة الدار العقارية (الدار) في رسم مرحلة جديدة من النمو للقطاع العقاري في أبوظبي، حسب خبراء عقاريين.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن هذه الشراكة جاءت في الوقت المناسب حيث يسجل القطاع العقاري في العاصمة أداءً قوياً بفضل الانتعاش الاقتصادي للقطاعات غير النفطية والطلب المتنامي من المستثمرين المواطنين والأجانب على شراء العقار.

ولفتوا إلى أن هذه الشراكة الاستراتيجية تدعم التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة لاسيما مع زيادة وتيرة إطلاق المشاريع العقارية المميزة التي تسهم في اثراء السوق وتنوع المنتجات العقارية به.

وتضمن الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الطرفين والتي تتوزع ملكيتها بواقع 60% للدار العقارية 40% مبادلة على تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار درهم في أبوظبي.

وكشف مركز أبوظبي العقاري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سوق العقارات بالإمارة سجلت نمواً استثنائياً بنسبة 225% خلال النصف الأول من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، مؤكداً أن هذا التنوّع في المستثمرين يؤكد تميّز وجاذبية البيئة الاستثمارية في أبوظبي، والتي تعزّز ثقة المستثمرين بسوق العقارات في الإمارة.



مرحلة جديدة

وأكد مسعود العور، الرئيس التنفيذي لشركة «ميداليان أسوشيت» الاستثمارية إن الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين (مبادلة) و(الدار) ترسم مرحلة جديدة من النمو للقطاع العقاري في أبوظبي.

ولفت إلى أن هذه الخطوة المهمة تمثل علامة فارقة وستنعكس ايجاباً على مختلف القطاعات الحيوية في إمارة أبوظبي نتيجة الاستثمارات التي سيتم ضخها لتطوير المشاريع الجديدة.

وتتضمن الشراكة أربعة مشاريع مشتركة، تشمل، إنشاء محفظة للاستثمار، وإدارة أصول البيع بالتجزئة، تجمع أبرز وأرقى وجهات التسوق في الإمارة، والاستحواذ على أصول سكنية وتجارية مستدامة ومدرة للدخل في «مدينة مصدر»، وتطوير مشاريع سكنية في جزر ذات موقع استراتيجي بجوار جزيرتي «السعديات» و«ياس»، وإنشاء مجمع لوجستي بالقرب من مطار زايد الدولي.

وقال العور إن هذه الشراكة جاءت في الوقت المناسب حيث يسجل القطاع العقاري في العاصمة أداءً قوياً بفضل الانتعاش الاقتصادي للقطاعات غير النفطية والطلب المتنامي من المستثمرين المواطنين والأجانب على شراء العقار.

ونوه بأنه وفق المعطيات الراهنة فإن الشراكة الجديدة ستدعم التوقعات الإيجابية لأداء القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة لاسيما مع زيادة وتيرة إطلاق المشاريع العقارية المميزة التي تسهم في إثراء السوق وتنوع المنتجات العقارية به.



استفادة مضاعفة

ومن جانبه، أكد إسماعيل الحمادي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «الرواد للعقارات» أن الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة» و«الدار» ستعزز استفادة كلا الطرفين من الفرص الاستثمارية الواعدة بالقطاع العقاري في إمارة أبوظبي.

ونوه بأن «الدار» ستستفيد من مخزون الأراضي القابلة للتطوير في «مبادلة» كما تستفيد الأخيرة من الخبرات الممتدة للدار العقارية ونجاحها في مجال تطوير مشاريع عقارية متفردة تحظى جميعها بنجاح باهر وطلب متزايد من طرف المستثمرين المحليين والدوليين.

وأضاف الحمادي أن السوق العقاري المحلي يعد المستفيد الأكبر من إبرام هذه الشراكة حيث من المتوقع أن يعزز الابتكار والتنوع ويزيد الطلب على العقارات بمختلف انواعها في السوق مع توسيع دائرة الجذب في مجال الاستثمار بالعقارات.

وبموجب الشراكة، ستعمل «مبادلة» و«الدار» على إنشاء محفظة للاستثمار وإدارة أصول البيع بالتجزئة بقيمة 9 مليارات درهم، تضم أبرز وجهات التسوق الحالية في أبوظبي.

وستضم هذه المحفظة وجهة «ياس مول» للتسوق التابعة لـ«الدار»، و«‏المجموعة الفاخرة في الغاليريا» من «مبادلة»، والتي تقدم تجربة استثنائية فاخرة للتسوق في سوق أبوظبي العالمي بجزيرة المارية.

وتعتزم «مبادلة» و«الدار» تأسيس مشروع مشترك، يهدف إلى امتلاك أصول عقارية مدرة للدخل بقيمة 3 مليارات درهم في «مدينة مصدر»، المجمع الحضري المستدام والمنطقة الحرة في أبوظبي.

وبالاستفادة من محفظة أراضي «مبادلة» الرئيسة في أبوظبي، سيسعى الطرفان إلى تطوير مجمعات فاخرة بواجهات بحرية تركز على توفير أسلوب حياة عصري لقاطنيها، وسيكون ذلك من خلال مشروع مشترك يتضمن تطوير جزيرتين تقعان قبالة سواحل جزيرتي «السعديات» و«ياس»، وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المشاريع 13 مليار درهم.



نشاط السوق

وأوضح مهند الوادية المدير الإداري لشركة «هاربور العقارية» إن الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة» و«الدار» سوف تسهم في تعزيز مكانة القطاع العقاري بأبوظبي والإمارات ككل، وانتعاش النشاط بالسوق العقاري.

وأضاف أن الشراكة سيكون لها دور مهم في تعزيز جاذبية إمارة أبوظبي مع زيادة فرص الاستثمار العقاري، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ككل، واستفادة مختلف القطاعات الاقتصادية وليس القطاع العقاري فقط.

وأكد الوادية أن الإعلان عن مشاريع جديدة بقيمة 3٠ مليار درهم من خلال الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة» و«الدار» يعكس استقرار الأوضاع الاقتصادية في الإمارات، التي تسير وفق خطط استراتيجية مدروسة، لتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية واقتصادية عالمية، في ظل توفر بيئة استثمارية مستقرة وأمنة وجاذبة بالدولة.



محمد تركي: رفع معدلات نمو وتنافسية السوق العقارية في العاصمة

قال محمد تركي مدير العقارات في شركة الوليد العقارية إن الشراكة الاستراتيجية بين «مبادلة»، و«الدار» ترفع معدلات نمو الطلب على العقارات في العاصمة، كما تعزز من تنافسية السوق من خلال رفد القطاع بمنتجات عقارية متنوعة.

ونوه بأن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد نمواً ملموساً في الوقت الراهن نتيجة إقبال المواطنين والأجانب على الاستثمار بالقطاع متوقعاً أن تسهم هذه الشراكة الاستراتيجية في جذب المزيد من الاستثمارات للقطاع خلال السنوات المقبلة.

وتسعى «مبادلة» و«الدار» إلى تطوير مجمع لوجستي صناعي من الدرجة الأولى في الفلاح بقيمة 5 مليارات درهم بمساحة طابقية إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع، ويتمتع المجمع بموقع استراتيجي على مسافة كيلومترين من مطار زايد الدولي، ويرتبط بشبكة الطرق السريعة الرئيسة.