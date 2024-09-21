اليونيدو: التغير المناخي التحدي الأعظم الذي يواجه العالم

قال غيرد موار، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو"، إن مشكلة تغير المناخ تمثل حالياً التحدي الأعظم الذي يواجه دول العالم، داعياً كل الدول لتجميع قواها والعمل على إيجاد حلول منخفضة الانبعاثات ومرنة في مواجهة مشكلة تغير المناخ.

وأكد مولز، في تصريح له في مقر المنظمة بالعاصمة النمساوية فيينا، أن اليونيدو تدعم تحولات الصناعات وتعديل خطوط الإنتاج إلى خيارات صديقة للمناخ في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أن "اليونيدو" على أهبة الاستعداد لتقديم الحلول الملموسة.

واستعرض الآثار الإيجابية المترتبة على الاستثمار في مجال اكتشاف التقنيات الحديثة والمستدامة الصديقة للبيئة بهدف حماية المناخ، مشيراً إلى أنها تساهم في توفير فرص العمل وتحسين الأمن الغذائي وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري وفتح الأسواق الجديدة.