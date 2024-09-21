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اقتصاد

سيف السويدي يطلع على أحدث تقنيات الطائرات الكهربائية في أميركا

سيف السويدي يطلع على أحدث تقنيات الطائرات الكهربائية في أميركا
21 سبتمبر 2024 14:58


أبوظبي (الاتحاد)
بحث سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، مع كايل كلارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيتا تكنولوجيز»، سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجال الطائرات الكهربائية المتقدمة. 
جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من الهيئة العامة للطيران المدني وممثلين عن جهات ودوائر حكومية في قطاع الطيران بدولة الإمارات إلى مقر مصنع «بيتا» في ولاية فيرمونت بالولايات المتحدة الأميركية.

وأكد السويدي أن تكنولوجيا الطائرات الكهربائية تشهد تطوراً هائلاً في الوقت الراهن، خاصة في ظل التوجهات والرؤى المستقبلية لدمج النقل الجوي ضمن منظومة تنقل الأفراد داخل المدن والمناطق الحضرية. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعد من رواد هذا المجال، حيث تعمل بالتعاون مع عدد من الشركات العالمية الرائدة لتعزيز اللوائح والسياسات الداعمة، وتطوير بنية تحتية متقدمة لشبكات الإقلاع والهبوط العمودي، تمهيداً للإطلاق التجاري للتاكسي الجوي في عام 2026. 
وأضاف السويدي أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على الاطلاع على أحدث التقنيات المستخدمة عالمياً في هذا المجال، مشيداً بالتقنيات المتطورة والهندسة الدقيقة التي شهدها في المصنع، والتي تخدم التوجهات العالمية نحو تطوير منظومة نقل جوي متقدمة وآمنة ومستدامة.

من جانبه، استعرض كايل كلارك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بيتا تكنولوجيز»، مراحل تصنيع الطائرات الكهربائية المتقدمة داخل المصنع، والتكنولوجيا المتطورة المستخدمة، إلى جانب التحولات الكبيرة التي حققتها الشركة في مجال الطيران المتقدم من خلال تطوير طائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL).

كما اطلع وفد دولة الإمارات خلال الزيارة على أدوات التجميع المتطورة وخطوط إنتاج الأنظمة الحيوية في المصنع، بما في ذلك البطاريات ووحدات الشحن، إلى جانب التقدم الذي أحرزته الشركة في تطوير طائرات كهربائية بالكامل للاستخدامات العسكرية والمدنية. وتمت مناقشة جهود الشركة في الالتزام بالاستدامة والابتكار في قطاع الطيران.

تأتي هذه الزيارة في إطار الاطلاع على أحدث التطورات في مجال التنقل الجوي المتقدم، بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لدولة الإمارات لتعزيز شراكاتها العالمية في تقنيات النقل الجوي المتقدمة، وترسيخ ريادتها في مجال الطيران المستدام.

هيئة الطيران المدني
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